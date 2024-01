"Quota di sosta gratuita nella zona ex Amcm". Ma il Consiglio dice no

Chiedeva di rivedere il piano sosta nel comparto ex Amcm, prevedendo una quota di stalli gratuiti sia tra i parcheggi a raso sia tra quelli nella struttura seminterrata, l’ordine del giorno proposto da Elisa Rossini (Fratelli d’Italia) e respinto dal Consiglio comunale nella seduta di giovedì.

A favore della proposta si sono espressi anche Lega Modena e Gruppo indipendente per Modena, mentre hanno votato contro Pd e Sinistra per Modena; astenuto il Movimento 5 stelle.

In premessa, Rossini ha puntualizzato di non essere d’accordo con le modifiche della giunta al piano tariffario, introdotte successivamente alla presentazione dell’ordine del giorno (tra cui la sosta gratuita di notte, in pausa pranzo e nei giorni festivi nel parcheggio seminterrato). Tra il 2017 e l’aprile 2021, quando è stato aperto il cantiere del Parco della Creatività, la sosta è stata completamente gratuita e in precedenza, come ha ricordato Rossini, era possibile parcheggiare per l’intera giornata con soli 2 euro: "La trasformazione a pagamento della sosta, con tariffe ben diverse rispetto al passato rende il parcheggio dell’ex Amcm, e in particolare quello seminterrato, di fatto inaccessibile per i residenti della zona e per chi in centro storico vive e lavora". Dopo aver osservato che la maggior parte dei parcheggi è, di fatto, a uso delle funzioni commerciali, del teatro e dei residenti, Rossini ha sostenuto che "una zona che era a uso pubblico ora ha parcheggi a uso privato", contestando anche la disciplina transitoria prevista dall’amministrazione e chiedendo di "garantire il più possibile la gratuità dei parcheggi e di agevolare residenti e commercianti con prezzi calmierati".

Intervenendo per il Pd, Alberto Bignardi ha affermato che l’amministrazione sta lavorando per "garantire un equilibrio tra le esigenze dei cittadini, dei commercianti e degli investitori del comparto, oltre che per rispettare le norme vigenti". In particolare, il consigliere ha osservato che la disciplina transitoria per la gestione della sosta nell’area del Parco della creatività "consentirà di prendere decisioni definitive basate su dati reali e garantire un utilizzo ottimale delle risorse sul lungo termine".