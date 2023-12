Quota rose, è scontro aperto

Scintille in assemblea sulla questione di genere applicata alle candidature a sindaco. Un tema che ha percorso sotto traccia la sala a quanto pare sostenuto da alcune delle candidate sindaco, in particolare Ludovica Carla Ferrari e Simona Arletti. Fino a quando – prima Benedetta Campana, poi Federica Di Padova – lo hanno esplicitato. Trovandolo in questo contesto inopportuno: "La partecipazione delle donne alla vita politica della città – ha detto Di Padova al microfono – è un tema troppo importante e complesso per essere ridotto a grimaldello per fare avanzare le proprie legittime ambizioni personali. Deve essere un tema politico su cui interrogarci profondamente, non strumentalizzato da qualcuno (uomini o donne che siano). Dobbiamo fare un sintesi politica, nulla altro".

Sull’argomento a quel punto è intervenuta anche Arletti che che ha rimarcato come "perché il candidato/a possa avere alle primarie aperte maggior consenso possibile deve essere uno del Pd che si confronta con altri della maggioranza. Certo, se si dovesse arrivare a 2 credo sarebbe giusta una rappresentanza maschile e una femminile perché le donne presenti sono lì in quanto competenti".