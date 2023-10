Rabbia alla Madonnina: "Le erbacce intrappolano i giochi dei bambini. Parco ormai dimenticato"

Il parchetto è tagliato esattamente a metà da via Salgari, ma osservandolo da strada Barchetta – su cui si affaccia – le due aree verdi, separate solo dalla traversa, appaiono speculari in tutto e per tutto.

Le erbacce crescono ‘nervose’ insinuandosi tra il terreno secco, mentre nelle parti più interne la vegetazione sta avendo la meglio sui giochi destinati ai bambini.

Inutile dire che da queste parti di famiglie non se ne vedono da un po’, così come di ragazzini intenti a sfidarsi a pallone prima di cena, visto che manca una delle due porte.

"La situazione peggiora di giorno in giorno. Il sindaco è mai venuto a fare un giro qui per rendersi conto di persona di un parco di quartiere che, di fatto, è inaccessibile al pubblico, soprattutto a genitori e bambini?".

A domandarselo, e con lui altri residenti di strada Barchetta, è Donato Barra, storico abitante della Madonnina, che negli anni ha più volte pungolato l’amministrazione su diversi casi di degrado e trascuratezza.

"L’aspetto, a mio avviso più grave, riguarda una delle porte da calcio rimossa prima dell’estate per essere sistemata e mai riportata al suo posto. Per quella fortunatamente rimasta mi ero occupato io stesso, tempo fa, di sostituire la rete e sono disposto a rifarlo, se solo la riportassero indietro. Se non ci fossimo noi cittadini del quartiere – prosegue Barra – questo parchetto sarebbe messo ancora peggio. Siamo stati noi a rafforzare la recinzione su via Salgari e ad alzarla in altezza per evitare che il pallone finisse sempre sulla strada. Non è possibile andare avanti così".

Seguiamo il residente nell’esplorazione del parco e tra le erbacce spuntano rifiuti e un paio di scarpe abbandonate. Nei pressi dell’area bimbi, poi, molti dei giochi sono un tutt’uno con la vegetazione, rendendo di fatto impossibile salirci.

"Sembra una zona dimenticata da Dio – rincara la dose Donato Barra –. Ho provato più volte a chiedere informazioni agli uffici comunali sia sulla porta che sulla manutenzione dell’area, ma paiono fare tutti orecchie da mercante".

"Parchetti di questo tipo – aggiunge – sono linfa per i quartieri e per le famiglie che li abitano, luoghi di svago fondamentale specialmente nei fine settimana, oltre che di ritrovo. Non meravigliamoci poi se certe zone si svuotano e le persone cercano casa altrove".

Lo stato di abbandono delle due aree verdi di strada Barchetta è evidente, anche dedicandoci soltanto uno sguardo fugace dalla strada.

"Fino alla scorsa primavera i ragazzi venivano a giocare a calcio – ricorda il residente –. Era un modo per tenere viva questa parte di Madonnina, che adesso appare terra di nessuno. Il quartiere, soprattutto dalla parte di via d’Avia e via Zeno, è in ordine con arredi moderni nei parchi, mentre da questo lato abbiamo erba fuori controllo e dotazioni vecchie. Perché – si chiede Donato Barra – queste differenze? Perché il Comune ci ha dimenticato?".