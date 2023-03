Rabbia in viale Crispi "Spaccio e degrado, scriveremo al ministero Situazione esplosiva"

di Valentina Reggiani

"Scriveremo direttamente al Ministero degli interni! La situazione è insostenibile". I residenti di viale Crispi chiedono "un intervento risolutivo" ed ora annunciano nuove azioni, affermando che si rivolgeranno al Ministero per ricevere risposte. Infatti – fanno sapere – "i blitz quotidiani delle forze dell’ordine, ad oggi, non avrebbero sortito alcun risultato poiché i pusher non si farebbero ‘intimidire’ dalle pattuglie". Si avviserebbero l’un l’altro della presenza delle forze dell’ordine per poi riprendere il controllo del territorio. Alcuni cittadini fanno notare come il problema sia alla base: nel tempo le palazzine sono diventate una sorta di ghetto e servirebbero presidi costanti per tenere lontana la criminalità. "Anche martedì sera, ore 20.45 – scrive uno dei residenti – abbiamo registrato spaccio a go go in viale Crispi. Sempre le stesse facce, sempre gli stessi spacciatori. Noi residenti continueremo a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di degrado della zona Stazione fintanto che non riceveremo risposte concrete".

"La situazione è inaccettabile ed insostenibile – denuncia – Lunedì mattina alle 7,20 ho assistito ad una scena che ormai è diventata routine: l’attività di spaccio è iniziata presto, è proseguita nel pomeriggio e prosegue fino a sera. Lo spaccio attrae i tossici. Come cittadina credo di avere il diritto di ottenere risposte ai quesiti posti e che ripropongo: abbiamo bisogno di un presidio fisso di forze dell’ordine o dell’esercito, è una misura che potete prendere? Ci sono progetti di riqualificazione della zona? Se si, gradiremmo capire quali sono e quali sono i tempi di realizzazione?". "Li ho visti chiaramente spacciare davanti al civico 22, ho avuto modo di vedere la dinamica in quanto ero in attesa che passasse il camion della nettezza urbana – afferma un’ altra residente – Un trentenne robusto, con bomber nero e bicicletta rossa stava spacciando sostanze poi bruciate con tanto di kit davanti al cancello della mia abitazione tra viale Crispi e via dell’Abate. Ho atteso 5 minuti, sentendomi in pericolo, in macchina perché l’uomo di colore si spostasse. Ho chiuso la macchina e quando l’uomo si è finalmente spostato sono riuscita ad entrare. Inaccettabile".

Le denunce dei residenti sono numerose e quotidiane: "Che cosa ci deve succedere per avere un vostro intervento deciso a risolvere in modo permanente una situazione che va peggiorando di giorno in giorno? I residenti dopo una certa ora hanno paura ad uscire di casa. I controlli da parte delle forze dell’ordine si sono sono intensificati portando una ventata di normalità per qualche ora .... poi tutto torna come prima".

Appena tre giorni fa i carabinieri hanno effettuato ulteriori sopralluoghi in viale Crispi e nel corso del servizio sono state controllate delle aree condominiali ed alcune cantine dove è stato scoperto un ambiente angusto, privo di ogni requisito di vivibilità, utilizzato come giaciglio di fortuna da qualcuno (non trovato sul posto). Due giorni prima la Polizia di Stato ha svolto controlli, dal pomeriggio fino a sera, sempre sullo stesso viale, allargandosi alla stazione, via Mazzoni e via Piave, identificando ben 199 persone. Secondo i residenti, però, pur apprezzando lo sforzo della questura e dell’Arma, è necessario istituire nella zona un presidio fisso al fine di arginare il dilagante degrado.