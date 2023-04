Raccoglie tonnellate di rifiuti: 20enne premiato

Oltre due milioni di spettatori hanno seguito l’altra sera il programma di Rai Uno ‘Ci vuole un fiore’ condotto da Francesco Gabbani. Tra i premiati della serata, lo studente ventenne Matteo Cimitan di Modena, che ha il merito di aver raccolto oltre tre tonnellate di rifiuti lo scorso anno. Matteo ha salde radici a Pievepelago, il nonno infatti è Francesco Vignocchi maresciallo della Forestale in pensione, una delle ‘anime’ della tradizionale Infiorata del Corpus Domini.

"Tutta la nostra famiglia è molto orgogliosa di Matteo – dice Francesco – davvero un esempio per il rispetto dell’ambiente". Matteo spiega come è nata la sua passione: "Da bambino mi avevano colpito i camion dei rifiuti urbani, con le pinze, le luci ecc. Crescendo ho sviluppato le tematiche ambientali, facendo così ad inizio 2022 un proposito di raccogliere 3 tonnellate di rifiuti abbandonati, riuscendovi". Lo scorso anno Matteo ha infatti dedicato quasi tutti i giorni almeno un’ora a passeggiare nelle campagne intorno a Modena (soprattutto nella zona che affianca la tangenziale) e in altri luoghi. Il risultato? "A conti fatti – racconta – il totale di rifiuti raccolti è stato di 3.264,7 kg suddivisi in 577 sacchi dal peso medio di 5,1 Kg". Frutto di una passione (e preoccupazione) per il futuro dell’ambiente, la raccolta individuale di Matteo si aggiunge a quella dell’associazione volontari ’Plastic Free’ (di cui ora Cimitan è referente provinciale) che si batte per un utilizzo consapevole della plastica e la riduzione dei rifiuti.

"Durante tutto lo scorso anno – racconta Matteo – prendermi una pausa dallo studio e dal lavoro per rilassarmi svolgendo un’attività utile a me e all’ambiente è stato davvero piacevole". Matteo poi evidenzia come esempio da non imitare il cattivo comportamento ‘seriale’ di un automobilista modenese che tutti i giorni immancabilmente getta bottigliette di yogurt di plastica dal finestrino: "Quella dei rifiuti gettati dai finestrini delle auto in corsa è una ’malsana abitudine’ facilmente evitabile eppure incredibilmente diffusa. Per chi raccoglie rifiuti è uno strazio vedere i posti appena ripuliti che vengono nuovamente sporcati in meno di 24 ore e per chi fa volontariato per l’ambiente è difficile continuare il proprio impegno potendo osservare che il problema contro il quale si lotta è troppo grande per noi – conclude Matteo – ma a tutti i volontari voglio dire di proseguire con la propria missione per migliorare il mondo, perché rifiuto dopo rifiuto raccolto si arriva veramente a rimuovere dall’ambiente una tonnellata di materiale inquinante". Dell’esempio di Matteo si sono interessati anche altri programmi nazionali Rai.

Tutta la famiglia l’11 giugno prossimo non mancherà alla realizzazione dei tappeti floreali (con petali di piante non protette) in occasione dell’Infiorata del Corpus Domini a Pievepelago.

