Raccolta alimentare, inaugura il centro Arnia

Inaugura questa mattina, con un ricco programma di iniziative, ‘Arnia, la Dispensa del distretto’, un progetto di contrasto allo spreco alimentare promosso da più di 20 realtà che si occupano di sostegno alle famiglie in difficoltà. La sede provvisoria si trova in via Adige, a Sassuolo in zona Braida, ma presto Arnia verrà trasferita a Fiorano Modenese, presso un capannone confiscato alla criminalità organizzata, recentemente assegnato al Comune, struttura non priva di potenzialità e il cui reimpiego a favore della comunità è una sorta di riaffermazione della legalità. ‘Arnia’ si pone l’obiettivo di diventare un hub logistico distrettuale, ossia il luogo unico di raccolta delle eccedenze alimentari recuperate sul territorio, che poi vengono ridistribuite equamente ai punti di sostegno alimentare situati presso i diversi Comuni dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. Il progetto è promosso e sostenuto dall’Unione stessa e gestito dall’associazione ‘Il Melograno’, in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato (CSV) Terre Estensi, con la partecipazione delle Caritas dei Comuni del Distretto e di altri enti del terzo settore.

"L’hub si occuperà di recuperare quante più eccedenze alimentari possibili sul territorio, in modo che non vengano sprecate e che la loro distribuzione possa essere ottimizzata e sia equa e congrua per tutti i punti di sostegno alimentare del distretto", spiega Piera Cavazzoni, presidente de ‘Il Melograno’, mentre il sindaco di Fiorano Francesco Tosi, assessore ai servizi sociali dell’Unione, aggiunge come "progetti come questo sarebbe meglio non doverli fare. Le necessità, tuttavia, sono diffuse e le fragilità aumentano: una risposta di questo tipo – aggiunge Tosi – è molto positiva, perché pensata, condotta e gestita dai Comuni insieme con la società civile, l’associazionismo e il volontariato".

Il programma della giornata non si esaurisce, come detto, al taglio del nastro in programma alle 10, ma va ben oltre, con iniziative di sensibilizzazione. In mattinata, infatti, sarà possibile visitare i locali dell’hub presso cui è allestita la mostra "Il segreto: da scarto a risorsa" mentre alle 18, presso il salone del Pellegrino, accanto al Santuario di Fiorano, si terrà una tavola rotonda su ‘Spreco alimentare, recupero e cura della comunità’ moderata da Claudio Corrado con interventi di Legambiente, Banco Alimentare Emilia Romagna e di don Roberto Montecchi, parroco di Fiorano. A seguire (20,30) cena conviviale "Il pane di ieri", a sostegno delle attività dell’hub alimentare.

Stefano Fogliani