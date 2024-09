Raccolta dei funghi, attenti alle specie velenose. Le regole dell’Ispettorato micologico dell’Ausl: "Occorre cuocerli bene, per almeno 20 minuti"

È ripartita la stagione dei funghi, ma occhio agli esemplari raccolti. L’Ispettorato Micologico dell’Azienda Usl di Modena segnala, infatti, la presenza in montagna in questo periodo di esemplari velenosi e potenzialmente mortali, tra cui l’Amanita Phalloides. Per questo è fondamentale, per evitare una intossicazione grave o persino letale, il controllo dei funghi presso una delle sedi dell’Ispettorato Micologico dell’Azienda Usl di Modena presenti sul territorio provinciale.

Nell’anno in corso l’Ispettorato Micologico di Modena è intervenuto in quattro episodi di sospetta intossicazione da funghi presso i Pronto Soccorso della provincia. In tre casi le indagini hanno evidenziato il consumo di funghi commestibili non adeguatamente conservati e cucinati; in un episodio i funghi commestibili sono stati consumati crudi.

"Si tratta di un servizio gratuito, che permette di determinare la commestibilità dei funghi, in modo da poterli consumare in totale sicurezza – spiega Damiano Zanni, coordinatore dell’Ispettorato Micologico dell’Ausl –. La prudenza è raccomandata anche per i funghi ricevuti in regalo: sempre meglio farli controllare che rischiare una pericolosa intossicazione o un avvelenamento potenzialmente letale. Il periodo di maggior crescita delle specie fungine nelle zone montane della nostra provincia va da settembre a ottobre e tra queste sono presenti anche specie tossiche/mortali".

Cuocere sempre i funghi commestibili. È necessaria una cottura prolungata (per almeno 20 minuti) in grado di far raggiungere al fungo, in tutte le sue parti, la temperatura e il tempo necessario alla degradazione delle tossine eventualmente presenti (se tossine termolabili) e favorire la digeribilità. Tra le regole da seguire: comunicare i propri spostamenti prima di intraprendere l’escursione, scegliere l’abbigliamento e l’attrezzatura adatte all’impegno e alla lunghezza dell’escursione".