Raccolta dei funghi: la stagione parte bene, ma tra le proteste

In alcune zone appenniniche è partita in questi giorni la stagione di raccolta dei funghi porcini, dopo un ritardo di almeno due mesi a causa della siccità estiva. Lo scorso sabato solo alle Polle di Riolunato sul Cimone vi erano oltre 200 auto di raccoglitori ai margini del bosco. Così che, assieme alla crescita dei porcini, si ha quella delle lamentele sull’invasione di ricercatori e sui tesserini di raccolta.

I non residenti puntano il dito sul costo dei permessi: per chi non abita nella fascia collinare e montana della provincia di Modena il costo del tesserino giornaliero è passato da 15 a 17 euro, con una opzione da 20 euro per il week-end per chi soggiorna in strutture ricettive nel Parco. Il settimanale non residenti costa 45 euro e lo stagionale 160 (anziché i 140 del 2024); con riduzione a 80 euro per proprietari seconda casa.

Soprattutto sul giornaliero a 17 euro si sono mosse le proteste sui social, ritenendolo un costo eccessivo per un solo giorno di raccolta, rispetto alle altre realtà regionali. Scontenti anche i residenti nei sette comuni del Parco che lamentano il perdurare di mancate agevolazioni rispetto ai residenti negli altri undici comuni montani – collinari.

"Più che per i costi -dicono residenti nel Parco- chiedevamo ampliamenti non concessi per un aumento dei quantitativi di raccolta e per i giorni permessi, in pratica abbiamo solo il mercoledì in più rispetto ai non residenti".

Chi vive a Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Sestola paga 10 euro il giornaliero e 30 euro lo stagionale con possibilità di raccolta consentita fino a kg. 5 giornalieri nei comuni del Parco e divieto di raccolta nelle giornate di lunedì e venerdì, a cui si aggiunge il mercoledì se ci si reca al di fuori dei propri comuni. A Lama Mocogno, Pavullo, Polinago, Serramazzoni, Montefiorino, Palagano e Prignano (non nel Parco) sono validi stessi prezzi e quantitativi. Stesso trattamento per chi risiede a Guiglia, Marano, Zocca e Montese.

Intanto il Comune di Pievepelago ricorda il tradizionale concorso per premiare il porcino più pesante 2025. Si tratta di una delle iniziative collegate alla 15^ edizione della ‘Festa del Fungo Porcino’ che si terrà a S.Annapelago sabato 20 e domenica 21. Potranno partecipare a questo particolare concorso tutti coloro che avranno raccolto funghi porcini sino alle ore 18 di sabato 20 settembre. La pesatura verrà effettuata presso la macelleria Fontanini Liviana a S.Annapelago. Verrà redatto l’elenco dei funghi trovati col rispettivo peso e il nome del concorrente. Il vincitore del concorso verrà premiato durante la festa di S.Annapelago alle ore 16 di domenica 21 settembre.

g.p.