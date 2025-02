"Raccolta dei rifiuti: così non va. Abbandoni, poca pulizia, degrado"

"Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, anche nel territorio del comune di Fiorano, ha evidenziato molte criticità in termini di disservizi, degrado urbano, poca pulizia, poca igiene e risulta oggetto di tante segnalazioni da parte dei cittadini". Tanto basta, ad avviso del capogruppo della Lega in consiglio comunale Matteo Barbolini (nella foto) per interrogare la Giunta fioranese sul tema. Vuole maggior impegno da parte dell’Amministrazione, Barbolini, nel garantire l’efficienza del servizio e nel richiedere a chi il servizio lo gestisce migliorie che vanno dalla necessità di tracciare le attività del gestore alla valutazione di ulteriori servizi tesi a migliorare il decoro urbano, chiedendo anche la revisione il degli orari di raccolta ed il potenziamento dei servizi della stazione ecologica. "Sindaco e Giunta devono pertanto chiarire alla cittadinanza come intendono procedere ed intervenire per rimuovere le criticità emerse e i disagi subiti dai cittadini", aggiunge Barbolini, che a corredo dell’interrogazione fornisce ampia documentazione rispetto ad abbandoni più o meno selvaggi sul territorio e, oltre alle migliorie al servizio, si rifà a quanto si sta studiando a Modena (dotazioni o carrellati su richiesta e/o in accordo con i grandi condomini al fine di evitare grossi cumuli di sacchi) e chiede se anche il Comune Fiorano si sia, o meno, attivato in quel senso. L’ultima richiesta di Barbolini attiene al ‘tavolo periodico’ tra Amministrazione comunale e gestore che valuti l’efficienza del servizio: esiste? Se esiste e produce verbali, il consigliere leghista chiede di vederne copia per valutarne i contenuti.