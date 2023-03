Raccolta dei rifiuti porta a porta "Impareremo a essere virtuosi"

"A Modena ogni cittadino produce 260 kg di rifiuti all’anno. Il primo obiettivo è ridurli e il porta a porta è un sistema che forza a farlo. Oltre che a riciclare meglio e stare più attenti a come si consuma".

Così Paolo Silingardi, portavoce dei Verdi ed ex Assessore all’ambiente, spiega i benefici della raccolta porta a porta. È inoltre fondatore e presidente di Achab Group, che da 27 anni si occupa di comunicazione ambientale e lavora in tutta Italia nel settore della sostenibilità.

È normale un primo periodo di assestamento come quello di Modena?

"È normalissimo, soprattutto in una città grande come Modena, dove arrivare completamente a regime richiederà diversi mesi, quasi un anno. Ci saranno zone in cui man mano il problema viene risolto e zone dove si parte nuovamente con il cambiamento".

Perché introdurla anche a Modena?

"Ogni modenese ogni anno manda allo smaltimento 260 chili di rifiuti. Dobbiamo prima ridurli e poi riciclarli meglio. In più è funzionale all’attivazione della tariffa, perché l’elemento importante è che, con i sistemi tariffati, si può arrivare, una volta a regime, a pagare ognuno per i rifiuti che produce. Questo ha un impatto sui comportamenti molto positivo. Le città dove sono stati introdotti questi sistemi evidenziano un cambio nella cultura degli acquisti".

Ma al momento non si parla ancora di tariffazione puntuale.

"Si può attivare solo quando tutto il territorio è tracciato con lo stesso sistema, e questo richiede un paio d’anni. I passaggi normalmente sono: si realizza il sistema di conferimento tracciato su tutto il territorio, si raccolgono i dati, e solo dopo si possono fare simulazioni e applicare la tariffa. Noi oggi paghiamo i rifiuti al mq, abbiamo il paradosso che una persona che abita da sola in una casa grande produce meno rifiuti ma paga di più di una famiglia di quattro persone che abita un piccolo appartamento. Il cambio di sistema permette maggiore equità e responsabilizzazione dei cittadini: se so che pago per quello che produco, sto molto più attento a produrre meno rifiuti".

Anche le altre città hanno affrontato gli stessi problemi?

"Problemi ne sorgono sempre perché questo sistema di raccolta è più vincolante. Sono sistemi che obbligano a comportamenti positivi e quando obblighi qualcuno ci sono sempre reazioni negative. Per quella che è la mia esperienza, dopo pochi mesi, la percezione di qualità del servizio e di soddisfazione è maggiore".

Come risponde a chi lamenta che la raccolta sia fatta con poca frequenza?

"Le frequenze di Hera sono superiori a quelle standard dei sistemi a regime. Sto lavorando a Pistoia, Prato, Rovigo, dove carta e plastica vengono raccolte ogni 15 giorni. A Modena le frequenze sono superiori".

E a chi non ha i balconi o deve tenere in casa l’immondizia per giorni?

"Sono problemi oggettivi, ma non esiste un sistema perfetto per tutti. Se finora ho avuto i cassonetti della raccolta stradale sotto casa e vengono tolti, ne sono felice, perché mi viene tolto un disagio. Si tratta di tenere conto dei benefici collettivi".

E se la carta smeraldo non funziona o i cassonetti sono bloccati?

"I problemi tecnici vanno risolti tempestivamente dal gestore".

Però intanto l’inceneritore continua a bruciare.

"L’inceneritore di Modena è sovradimensionato rispetto al fabbisogno e bisogna arrivare a chiuderlo. È chiaro che più riduci i rifiuti prodotti, meno ne hai bisogno e prima si può arrivare a spegnerlo. Nei prossimi 7-8 anni va chiuso".

Sofia Silingardi