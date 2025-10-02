Raccolta di carta e plastica. Zone Gramsci e Musicisti. Arrivano i cassonetti: "Utilizzarli è gratuito"

Dopo il centro storico, dal 13 ottobre arrivano i cassonetti per carta e plastica anche in via Gramsci e qualche giorno dopo in zona Musicisti. A seguire, la novità sarà estesa anche agli altri quartieri: "Entro l’estate il sistema sarà operativo in tutte le zone residenziali della città", tranne nel forese dove resta il porta a porta. Lo ha annunciato il responsabile Servizi Ambientali Area Modena del Gruppo Hera Paolo Paoli, che ieri ha presentato il calendario assieme al sindaco Massimo Mezzetti.

La riorganizzazione riguarda la raccolta di carta e plastica. La modifica coinvolgerà nella zona di viale Gramsci 2.324 utenze domestiche e 178 non domestiche mentre in zona ’Musicisti’ si interverrà interessando 2.419 utenze domestiche e 153 non domestiche. In totale saranno oltre 76mila le utenze della zona residenziale centrale investite dalla novità. "Viene superato – ha detto Paoli – il metodo dei sacchi a terra per carta e plastica: nessun rifiuto dovrà essere esposto su suolo pubblico". L’obiettivo è duplice: "Garantire un maggiore decoro e permettere allo stesso tempo ai cittadini di conferire senza vincoli di orari e giorni".

Il cambio di raccolta sarà comunque graduale: "Per abituare gli utenti al nuovo sistema – ha spiegato Paoli – sono previste due settimane di modello misto, in cui pur essendoci i cassonetti verrà mantenuto il metodo attuale". Dopodiché i sacchi dovranno sparire.

Ma dove saranno collocati i nuovi cassonetti per carta e plastica considerando che sia in via Gramsci che in zona Musicisti c’è penuria di posti auto? I nuovi bidoni laddove possibile troveranno posto nelle isole di base accanto agli altri contenitori che sono già presenti. Saranno effettuati sopralluoghi da Hera e Comune per verificare gli spazi.

"Saranno apribili esclusivamente con la carta Smeraldo e il loro conferimento sarà sempre gratuito". Significa dunque che le aperture per carta e plastica non si aggiungeranno in bolletta a quelle della indifferenziata, si potrà conferire liberamente senza calcolare nulla. "La nuova modalità è anche un invito per tutti i cittadini che non l’avessero ancora fatto ad andare a ritirare la tessera".

In linea di massima nella progressiva modifica del sistema. solo nei quartieri dove non c’è un’alta densità abitativa la raccolta di carta e plastica in alcune via resterà porta a porta grazie ai bidoni carrellati collocati all’interno dei condomini o nei cortili: così come già avviene analogamente per le oltre mille utenze del centro che utilizzano questa modalità. "Nelle zone individuate è in programma un censimento apposito per stabilire quali sono le dotazioni necessarie".

Ma, nello specifico, per zona Musicisti e via Gramsci è complicato utilizzare i carrellati, a parte quelli già presenti per gli esercizi commerciali: la maggior parte dei condomini e dei cortili non ha lo spazio sufficiente per ospitare contenitori di questo genere rispetto al numero di utenti che abitano nei palazzi, per cui è molto probabile che i residenti dovranno conferire esclusivamente nei cassonetti.

Un aspetto importante da considerare è la modalità di conferimento della carta e della plastica: potendolo fare ogni volta che si vuole non occorrerà più utilizzare i sacchi gialli e blu che conosciamo. La carta si dovrà conferire nel contenitore senza sacchetto di plastica, quindi sfusa (per evitare contaminazioni tra materiali). Ma anche la plastica si potrà gettare direttamente nel cassonetto, senza necessariamente chiuderla in un sacco.

Per quanto riguarda invece Uffici e negozi, saranno contattati singolarmente per modificare o incrementare, dove necessario, la raccolta di carta e plastica "con lo stesso obiettivo di non avere più sacchi a terra". Potranno chiedere il ritiro dei carrellati in base alle singole necessità, anche tutti i giorni se necessario.

Tutti comunque, ha precisato il responsabile di Hera, "verranno avvisati della trasformazione del servizio: sia con avvisi sui cassonetti, sia con pieghevoli che verranno distribuiti porta a porta e che spiegheranno in estrema sintesi le regole".

In ogni zona che verrà interessata dalle modifiche, "l’informazione sarà fornita preventivamente due settimane prima e sarà attivo un numero di cellulare utile dedicato in caso di necessità, per risolvere dubbi o conoscere il punto più vicino dove conferire carta e plastica. Saranno forniti tutti i chiarimenti tecnici, organizzativi e gestionali. Il numero 320.5762417 sarà attivo, a partire dal 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17".