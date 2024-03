"Raccolta differenziata, i sacchi vanno superati passiamo ai contenitori"

"Superare la raccolta per sacchi e passare a piccoli contenitori". Il candidato del Partito democratico Massimo Mezzetti prefigura in caso di elezione a sindaco una svolta nel sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, una presa d’atto dopo le numerose proteste dei cittadini di questi mesi.

Nel suo profilo Instagram ha postato un video nel quale riassume il suo pensiero in proposito. "Se ci sono ancora zone di criticità, di problematicità aperte, noi non dobbiamo avere paura di dire: ’Bene, forse su questo abbiamo sbagliato, dobbiamo rivedere, dobbiamo correggere’. E io credo che ci possano essere non solo sistemai di raccolta differenziata, ma anche metodi differenziati a seconda delle zone della città".

Perché, prosegue Mezzetti, "non dappertutto, non in tutte le zone della città, ci sono gli spazi necessari per poter raccogliere i sacchi".

A questo proposito il candidato Dem riferisce come "io supererei la raccolta dei rifiuti per sacchi, andrei piuttosto per piccoli contenitori. Laddove non è possibile, non c’è spazio per i contenitori, occorre tornare ai cassonetti con la card che è già in possesso dei cittadini".

In generale il senso è "avere fermo l’obiettivo, cioè differenziare il più possibile i rifiuti, ma andando incontro alle esigenze del cittadino. Cercare d organizzare il servizio in virtù di quello di cui ha bisogno il cittadino".