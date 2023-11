Raccolta differenziata. Medaglia d’argento per il territorio di Carpi

Doppia medaglia d’argento per Carpi nella classifica regionale della raccolta differenziata dei rifiuti: nella categoria oltre i 25.000 abitanti infatti, la nostra città è al secondo posto sia nella graduatoria "minor quantitativo di rifiuto indifferenziato prodotto" sia in quella per la "maggiore percentuale di raccolta differenziata". I dati sono stati annunciati nel corso dell’Ecoforum di Legambiente Emilia-Romagna, dove è stato presentato il dossier sui ‘Comuni Ricicloni’. Nel 2022 a Carpi la produzione di rifiuto indifferenziato è stata di 69 kg l’anno per abitante; mentre la raccolta differenziata raggiunge l’85,3%.