Raccolta differenziata. Sacchi distribuiti nelle Polisportive. Ecco il vademecum

Prosegue a Modena, nelle polisportive e nelle parrocchie, la distribuzione dei sacchi gialli e azzurri per la raccolta differenziata porta a porta, grazie alla collaborazione del Gruppo Hera con il mondo dell’associazionismo, nell’ottica di andare incontro alle esigenze dei cittadini.

Anche a gennaio, infatti, ogni sabato mattina dalle ore 9 alle ore 13, saranno attivi gli infopoint dove i modenesi potranno ricevere informazioni sui nuovi servizi ambientali e ritirare le dotazioni necessarie per differenziare correttamente plastica e carta.

Ecco l’elenco completo: 13 gennaio Polivalente San Damaso in stradello Scartazzetta 53 e Polisportiva Union Portile in via Tincani e Martelli 140; 20 gennaio Polisportiva 4Ville in via Barbolini 9 e Polisportiva Cognentese in via Tonini 5; 27 gennaio Polisportiva Madonnina in via don Pasquino Fiorenzi 135, chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in via Jacopo da Porto Sud 519 e Polisportiva Morane in strada Morane 361.

Hera fa presente inoltre che per il ritiro dei kit sono sempre disponibili le Case Smeraldo di via Razzaboni 80 (dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 18) e il Punto Smeraldo del Mercato Albinelli (dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13.30).

Hera ricorda poi che è partita da oltre un mese la raccolta porta a porta notturna di carta e plastica nelle zone ad alta densità residenziale di Modena (calendari Rosso, Rosa, Azzurro e Giallo), dove insistono circa 77mila utenze, il 75 per cento del totale.

La novità, introdotta dopo le polemiche e nell’ambito della fase due del programma di trasformazione dei servizi ambientali, prevede, come da ordinanza comunale, che i cittadini espongano nei pressi del proprio civico i sacchi gialli e azzurri della raccolta differenziata dopo le ore 19 e prima delle ore 23. Il passaggio porta a porta degli operatori incaricati dal Gruppo Hera, infatti, è previsto di notte, e consente di liberare la città dai sacchi di carta e plastica esposti correttamente già entro le 6-6.30.

Il calendario già consegnato alle utenze non cambia ed è fondamentale – fa presente Hera – rispettare l’orario di esposizione dei sacchi, che vanno posizionati "senza creare intralcio" la sera precedente rispetto al giorno di raccolta indicato.

Sono escluse da tale cambiamento le frazioni, il forese, il centro storico e le zone artigianali-industriali.