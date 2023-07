Raccolta differenziata, stasera l’incontro

Anche a Zocca parte il percorso che vedrà entro la fine dell’estate l’avvio delle nuove modalità di raccolta differenziata, in linea con gli altri comuni della provincia dove i servizi ambientali sono gestiti da Hera. A questo proposito, stasera alle 20.30, nella sala consiliare del Comune (via del Mercato, 104) si terrà il primo di una serie di incontri informativi, dove amministrazione e tecnici Hera illustreranno ai cittadini le novità in arrivo. Il nuovo sistema avrà due modalità di raccolta differenti: stradale per i centri più densamente popolati, Zocca, Verucchia e Montombraro, porta a porta per le rimanenti frazioni (fra cui Ciano, Montecorone, Montalbano, Missano, Montetortore e Rosola) e le zone prettamente rurali. A Zocca, Verucchia e Montombraro rimarrà la raccolta attraverso postazioni stradali per tutte le tipologie di rifiuto. La novità riguarderà il contenitore dell’indifferenziato, che sarà apribile solo attraverso una smart card denominata Carta Smeraldo, consegnata a tutte le utenze Tari. Su tutto il resto del territorio sarà invece introdotto un porta a porta integrale.