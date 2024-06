Raccolta fondi per la Corale: "Festeggiamo i 50 anni"

La corale Giuseppe Savani, un vero e proprio patrimonio artistico e culturale per Carpi, quest’anno compie 50 anni. Un traguardo importante che la corale vuole festeggiare con alcuni eventi significativi per la città e per i quali chiede ‘aiuto’ alla città stessa, lanciando (al pieno passo con i tempi) un crowdfunding per la raccolta di fondi. "Cinquanta anni sono per noi un traguardo importante – spiega Villiam Stefani, presidente del gruppo da nove anni e ‘basso’ da ben 38 anni –. La corale è stata infatti fondata nel 1974 da Iolanda Battini e dalla maestra Luisa Cavazzoli: ad oggi, quale coro, misto, conta circa 55 componenti, ed è diretto dalla metà degli anni ottanta dal maestro Giampaolo Violi. Per celebrare questi nostri primi cinquant’anni stiamo organizzando un ricco calendario di eventi, sei nello specifico, che si snoderanno tra il 2024 il 2025".

"Vogliamo fare qualcosa per la città che sia all’altezza delle aspettative e con ospiti di grande levatura – prosegue il presidente –. Non avendo trovato al risposta che speravamo fra gli enti istituzionali, ci siamo ‘rimboccati’ le maniche e lanciamo un appello alla generosità dei cittadini stessi, che in questi anni abbiamo sempre ‘deliziato’ con la nostra musica: ogni piccolo aiuto sarà prezioso". Per contribuire al crowdfunding è possibile fare una donazione sul conto corrente del coro (IT60T 02008 23307 0000 28474623). "Per ringraziare i sostenitori più generosi – racconta Stefani – verrà loro offerta una cena-concerto veramente esclusiva (nella causale dl versamento occorre indicare un recapito telefonico per essere eventualmente contattati), dove alterneremo i piatti serviti a tavola con la musica".

Il primo grande evento è in programma per settembre, quando a riempire di suggestione e bellezza la Cattedrale di Carpi saranno le note e le voci del Gloria in Re Maggiore per solisti, coro e orchestra di Vivaldi, una delle sue prime composizioni vocali di musica sacra, seguito dalla Messa per la pace del compositore contemporaneo Karl Jenkins. L’altro grande evento che chiuderà i festeggiamenti del cinquantennale si terrà nel settembre 2025, in Teatro Comunale: "Lo spettacolo originale Il tempo di Savani – spiega il presidente – ideato dal Maestro Violi, era pronto per andare in scena nel 2020 in occasione dei cento anni dalla morte di Savani ma, purtroppo, il Covid ci ha costretto a rimandarne il debutto. Sul palco attori, danzatori e coristi racconteranno la vita di Giuseppe Savani e la Carpi di fine Ottocento, anche attraverso video e un cortometraggio muto da noi realizzato".

Maria Silvia Cabri