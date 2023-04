Raccolta fondi per la Croce Blu in memoria del volontario Deiosso

Ventuno anni, la passione per la musica, l’impegno nel mondo del volontariato e una tragedia improvvisa, che stronca una giovane esistenza: sono passati più di due decenni dalla morte di Marco Deiosso, venuto a mancare nel 2001 in seguito a un incidente stradale. Un ricordo indelebile, quello del ragazzo, per amici e parenti, i quali hanno voluto commemorarne la memoria nel corso dell’Ossoday. L’iniziativa, tenutasi a San Felice, ha riunito tante anime del volontariato locale, in una celebrazione di quei valori di solidarietà umana e abnegazione verso il prossimo, che per Marco costituivano un ideale imprescindibile. In prima linea, gli operatori della Croce Blu locale, l’associazione presso cui il ragazzo prestava servizio, che si sono prodigati, assieme ad amici e parenti, al fine di pianificare una festa utile a raccogliere fondi per la beneficenza. "Obiettivo raggiunto", fanno sapere gli organizzatori, "abbiamo registrato circa 180 presenze: ringraziamo sponsor, cuochi e camerieri, ce l’hanno messa tutta per la buona riuscita dell’evento". I fondi raccolti sono stati convogliati nell’acquisto di due assi spinali in carbonio, nonché di due estricatori di ultima generazione (fondamentali per estrarre feriti dalle vetture negli incidenti gravi), devoluti poi alla Croce Blu di Camposanto. Proprio i volontari di quest’ultima, si sono cimentati nella dimostrazione pratica dell’utilizzo dei due strumenti, suscitando applausi e commozione nei presenti. Fra i tanti aderenti all’iniziativa, anche alcune personalità pubbliche, quali il sindaco di San Felice Michele Goldoni e la consigliera regionale Palma Costi. Dopo il pranzo, è intervenuto il gruppo musicale ’I Ligaduri’, tribute band del rocker reggiano Ligabue, cantante preferito di Marco Deiosso. "Ripeteremo l’anno prossimo", affermano gli organizzatori, "impegnandoci sempre a mantenere vivo il motto di Marco: se hai bisogno, ci sono. Ecco, ci crediamo e vogliamo continuare a dare futuro a tutto ciò per cui Osso si batteva".

Marcello Benassi