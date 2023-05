Raccolta fondi per la Romagna

Parte oggi in varie parrocchie del nostro Appennino la raccolta fondi per gli alluvionati della Romagna dando sostegno agli interventi della Caritas. L’annuncio era stato dato durante le cerimonie della Cresima lo scorso fine settimana a Fiumalbo e Pievepelago (anche con giovani di Riolunato) con un illustre alto prelato vaticano. I riti infatti sono stati celebrati dall’arcivescovo mons. Salvatore Pennacchio, nunzio apostolico dei papi Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, per 44 anni in paesi come Polonia, India, Turchia, Jugoslavia. Mons. Pennacchio ha donato ai ragazzi Rosari benedetti da Papa Francesco, manifestando poi parole di apprezzamento per il nostro territorio che -ha assicurato- tornerà a visitare la prossima estate, ospite di don Luciano Benassi parroco di Fiumalbo.

g.p.