Raccolta fondi per le donne firmata Bper

È stata lanciata ieri mattina a Roma, con un evento che si è tenuto presso la prestigiosa Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, la campagna di raccolta fondi ’Insieme per le Donne’, istituita per il secondo anno da Bper Banca a favore del Fondo Autonomia di D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza, l’associazione delle organizzazioni che gestiscono centri antiviolenza e case rifugio per oltre 20mila donne ogni anno. La campagna di raccolta fondi, che sarà attiva da oggi al 30 novembre, è destinata in particolare alle donne che hanno intrapreso un percorso di uscita dalla violenza e che non dispongono delle risorse economiche sufficienti per una vera autonomia economica e abitativa. Limitare l’indipendenza di qualcuno, infatti, vuol dire assumere una posizione di controllo e causare un forte stato di soggezione. Il 31,6% delle donne accolte nei centri gestiti da D.i.Re ha subito violenza economica, una forma di costrizione che limita fortemente la possibilità delle donne di intraprendere percorsi di autonomia, non rendendole realmente libere di scegliere. L’evento di ieri mattina è stato un momento di riflessione e sensibilizzazione e ha visto la presenza di illustri figure impegnate nella promozione dei diritti delle donne e nella lotta contro la violenza. Tra i partecipanti, intervenuti nel corso di un dibattito moderato da Maddalena Santeroni, presidente dell’associazione Amici dell’Arte Moderna, erano presenti: Flavia Mazzarella, presidente di Bper Banca, Antonella Veltri, presidente di D.i.Re, Azzurra Rinaldi, economista e direttrice della School of Gender Economics all’Università Unitelma Sapienza.