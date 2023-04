"Raccolta lenta, il porta a porta così non va"

Le nuove modalità della raccolta differenziata continuano a destare disagi e perplessità fra i sassolesi. Nel quartiere Parco, Musicisti e a San Michele il servizio è attivo da qualche settimana, in contemporanea però è nata la ‘caccia’ ai cassonetti degli altri quartieri dove poter gettare i propri rifiuti di carta e plastica. In zona Musicisti, sono diversi i residenti, che, come la signora Parmeggiani, gettano l’immondizia nei ‘vecchi’ cassonetti della plastica: "Non si può attendere una settimana da un ritiro all’altro, è improponibile". Per Maria Grazia, la dirimpettaia, servirebbero invece almeno due giorni a settimana di ritiro: "Sassuolo è un paese ben curato, dove l’attenzione agli spazi pubblici è alta; perché rovinarlo con un servizio che richiede di lasciare l’immondizia davanti la propria abitazione?". Anche i residenti del quartiere Parco non sono soddisfatti: giorni fa il nuovo cassonetto dell’indifferenziata non si apriva. "Molti clienti- raccontano al bar Parco in via Indipendenza- non sono riusciti a gettare i propri rifiuti; ci sono persone anziane che, non guidando, sono state costrette a riportare in casa la spazzatura. Per quanto riguarda invece i servizi di ristorazione, la produzione di carta e plastica è elevata, un giorno a settimana per il ritiro è insufficiente. Hera, per le attività commerciali che producono quantità importanti, offre la possibilità di collocare fuori la propria attività un cassonetto grande per la carta; ma è una pessima presentazione per un locale".

La Libreria Centro Scuola invece è stata costretta a richiedere il cassonetto davanti l’attività: "Produciamo tanta carta, tra libri e imballaggi per le spedizioni; è stato necessario richiederlo. In realtà, abbiamo avanzato un’ulteriore richiesta: nei giorni di luglio, agosto e settembre, mesi in cui produciamo tanta carta, sarebbe importante avere due ritiri a settimana, vedremo se sarà possibile". L’edicolante Vito Signoriello, invece, la sera porta a casa i propri rifiuti: "Non mi piace lasciarli davanti all’edicola, evito così che qualcuno durante la notte, per noia, possa disseminarli qua e là. Il porta a porta però finché funziona è un buon servizio". Ma ad interrogare i cittadini è pure la sostituzione di tutti i cassonetti, come per esempio le campane del vetro, nelle isole di conferimento; un rimpiazzo che si definisce ‘inutile e dispendioso’. "Nell’ambito del rinnovo delle attrezzature di indifferenziata e potature,-replica Hera- rinnoviamo anche quelle del vetro, principalmente per una ragione estetica, oltre a due semplici ragioni tecniche. Il cassonetto del vetro è costituito da un cono e una campana e per questo, a volte, può fuoriuscire del percolato maleodorante. Per di più, questi cassonetti richiedono un mezzo diverso dagli altri per il ritiro".

Ylenia Rocco