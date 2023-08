Raccolta porta a porta bocciata? "Introdotte già alcune migliorie"

di Gianpaolo Annese

Comune aperto ai suggerimenti certo, il sistema ha mostrato delle carenze. Ma così com’era la raccolta differenziata a Modena era inaccettabile: ultimi in regione con un misero 61 per cento. In più, il sondaggio appare superato, nel senso che alcune migliorie sono state nel frattempo introdotte su richiesta del municipio introdotte e se l’indagine di Federconsumatori fosse stata realizzata ieri e non a luglio i pareri probabilmente sarebbero stati già un po’ diversi.

Incassa ma non troppo l’amministrazione comunale i risultati davvero poco lusinghieri circa il gradimento dei cittadini sull’introduzione del nuovo sistema porta a porta.

Nel sondaggio, effettuato dall’associazione in collaborazione con la Cgil, emerge tra l’altro che la percentuale di modenesi soddisfatti sul livello di pulizia della città è passata in appena dodici mesi, rispetto al luglio scorso, da un ottimo 74,6% a un pessimo 29,5. Quando si passa poi alle responsabilità, la maggior parte dei cittadini la attribuisce in primis al Comune (con le sue scelte in materia di modello di raccolta stradale adottato, di campagna di informazioni attuata per i cittadini), quindi al gestore Hera con il suo operato e, infine, ai cittadini con il senso civico lacunoso e i comportamenti individuali.

Così l’assessora all’Ambiente Alessandra Filippi commenta l’indagine spiegando che "valuteremo ogni suggerimento, il servizio di raccolta rifiuti deve garantire decoro della città, soddisfazione dei cittadini e risultati ambientali: si partiva da dati sulla raccolta differenziata assolutamente inaccettabili. Approfondiremo i contenuti della ricerca e valuteremo ogni suggerimento per migliorare il servizio, che indubbiamente ha mostrato delle carenze, come abbiamo già riconosciuto nei mesi scorsi introducendo in accordo con il gestore una serie di correttivi sulle modalità della raccolta, potenziando i servizi e rafforzando la presenza dei tutor e degli spazzini di quartiere, anche come deterrente contro gli abbandoni che, nei quartieri dove il sistema è a regime, sono calati significativamente".

L’assessora peraltro osserva che l’indagine è stata realizzata in luglio, su di un campione selezionato ma aperto anche ai social, "quando non tutte le attività migliorative introdotte su richiesta del Comune erano a regime e forse alcuni giudizi già oggi sarebbero diversi".

I dati emersi, comunque, "devono farci riflettere e nelle prossime settimane, come ha già annunciato il sindaco, valuteremo quali ulteriori cambiamenti chiedere eventualmente al gestore per garantire il decoro della città, la soddisfazione dei cittadini e la conferma e l’ulteriore miglioramento in quantità e in qualità dei risultati ambientali raggiunti in questi mesi, con la raccolta differenziata che ha già superato il 75 per cento, 15 punti in più rispetto allo scorso anno, e una riduzione significativa degli scarti". Sulla plastica, per esempio, "il materiale non conforme è sceso dal 40-50 per cento al 15-20, sulla carta dal 10-15 al 5 per cento".

Intanto sul sondaggio sulla raccolta differenziata interviene anche la Lega: "Le strade della nostra città sembrano discariche a cielo aperto, piene di sacchetti azzurri e gialli che, a volte, vengono lasciati lì per giorni e giorni. Oltre al danno, è arrivata anche la beffa, grazie a qestione, c’è stato un aumento medio della Tari pari al 30%. La situazione è divenuta insostenibile. Chiediamo che l’amministrazione intervenga, reintroducendo i vecchi cassonetti, magari intelligenti".