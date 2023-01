"Raccolta porta a porta così non funziona"

Sono mille le firme raccolte dal comitato ‘Bidonopoli’ di Campogalliano contro la nuova gestione rifiuti, e depositate in Comune. "Siamo cittadini apartitici – spiegano dal comitato – e abbiamo raccolto le firme per contestare non la raccolta differenziata ma la modalità attuativa scelta unilateralmente dall’Amministrazione. Ci sono diversi modi di attuare questo servizio pubblico e riteniamo che la strada scelta sia tra le peggiori sia in termini qualitativi che organizzativi nei confronti della cittadinanza. Mille firme è un numero altissimo considerando che Campogalliano conta poco meno di 9 mila abitanti e che per raccoglierle ci siamo potuti avvalere unicamente di spazi privati, in quanto il Comune la scorsa estate aveva negato lo spazio pubblico durante la fiera".

"La petizione – prosegue il comitato – riguarda le precise richieste rivolte al sindaco, tra cui quelle di aumentare il numero di scarichi di indifferenziata e riportare almeno una parte dei bidoni in strada. Da noi è stata attuata tout court una raccolta porta a porta integrale senza via intermedie, con bidoni di grande dimensioni da tenere a carico dei cittadini nelle proprietà private. Chiediamo l’abolizione delle sanzioni e del pagamento per gli scarichi aggiuntivi dell’indifferenziato, comprese le segnalazioni di Aimag con tono intimidatorio in caso di conferimento errato. Il malcontento tra i cittadini è evidente, ma nonostante questo il sindaco risponde che non si riscontrano criticità se non di piccolo conto". Il Comitato aggiunge inoltre che continuerà nella sua opera di protesta costruttiva, "interfacciandosi anche con le altre diverse realtà nella provincia di Modena, dove, in quasi tutti i comuni che stanno iniziando il porta a porta, sono in atto delle raccolte firme.

m.s.c.