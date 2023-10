Raccolta porta a porta dieci operatori ecologici

Centro impiego Sassuolo ricerca per cooperativa settore igiene ambientale 10 operatori ecologici in possesso di patente cat. B e che siano in grado di poter gestire il lavoro di raccolta porta a porta dei rifiuti (quindi avranno un mezzo affidato e un giro di servizio da seguire e faranno sosta – discesa nei punti in cui si trovano bidoni, sacchi o pattumelle). Preferibile esperienza nella mansione. Si offre contratto tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Orario tempo pieno con orario mattutino previsto tra le 4 e 6 del mattino.

Le domande vanno inviate entro venerdì a impiego.sassuolo@regione.emilia-romagna.it o tramite portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe