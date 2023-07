"Raccolta rifiuti a ostacoli, Comune complice"

"Le scelte impopolari si pagano alle urne". Francesco Macchioni fu il primo a mettere in guardia l’Amministrazione nei confronti delle criticità del ’porta a porta’. Il capogruppo dell’omonima lista civica affrontò il tema, prima di altri, in consiglio comunale, e contro il nuovo sistema ha promosso una petizione che tuttavia, ad oggi, non ha avuto seguito. Torna ora alla carica, Macchioni, e non risparmia critiche all’Amministrazione "che – dice – ha preferito ignorare le contestazioni della cittadinanza: sindaco e giunta si assumano le proprie responsabilità: quando c’erano i presupposti abbiamo sempre fatto da sponda a questa Amministrazione, ma su queste scelte rimane invariato il nostro spirito di solidarietà con i cittadini".

Il sindaco dice di avere ‘le mani legate’..

"Ricordiamo al primo cittadino che è proprio sulle scelte impopolari che si perdono consensi ai seggi, e noi su questo non ci stiamo: Menani non manca di esternare dubbi continui sul ’porta a porta’, ma non era evidentemente d’interesse del sindaco e della giunta incidere politicamente per fermare Hera, come è successo in altri comuni".

Risultano confronti in atto tra Amministrazione ed Hera per migliorare il servizio...

"Si poteva essere meno generosi con il gestore: di fatto non é stato cambiato nulla, mentre ci sono diversi articoli, sul contratto stipulato, che l’Amministrazione poteva usare per tutelarsi: non è pensabile un Comune sia alla mercè di una multiutility su un cambiamento così epocale".

Quali le soluzioni, a vostro avviso?

"Siamo vittima della falsa narrazione che vuole il nuovo sistema risolutivo per i problemi legati all’ambiente. Bastava invece semplicemente migliorare la situazione preesistente, e non accettare regole imposte scaricando tra l’altro le criticità sui cittadini".

I cambiamenti, si dice ancora, comportano disagi, ma a conti fatti ne varrà la pena…

"Il ’porta a porta’, invece, premia Hera e i suoi profitti ma svantaggia la collettività: a fronte di comportamenti sempre più virtuosi, richiesti al cittadino, la tassa sui rifiuti non è mai calata. Per rendere la differenziata e la tariffa puntuale strumenti efficaci è fondamentale disegnare una pluralità di incentivi che oggi non sono previsti".

I cittadini, tuttavia, sono indisciplinati: in quattro mesi cento multe par abbandoni impropri…

"Si sta entrando nella logica di colpevolizzare il cittadino a favore di un sistema imposto. Comune e gestore hanno deciso per un approccio punitivo nei confronti della gente, piuttosto che sensibilizzare e puntare su un sistema di premialità. Frapponendo ostacoli come giorni, luoghi ed orari tassativi per l’esposizione, si esacerba ancora di più il problema, e la gestione delle foto-trappole costerà al Comune, nei prossimi tre anni, 135 mila euro: soldi pubblici spesi per fare da spalla ad Hera nel raggiungere il suo obiettivo.

A pensare male si fa peccato, ma a volte ci si prende: facciamo fatica a credere che non esista una complicità tra il Comune e la multiutility".

s.f.