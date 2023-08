Raccolta rifiuti, ’cartellino giallo’ a chi sgarra Lettere di Hera per segnalare le irregolarità

Attese, ed in un certo senso temute, sono state recapitate in questi giorni a diversi sassolesi le lettere con le quali Hera ricorda ai cittadini che conferiscono in modo impreciso carta e plastica le corrette modalità del ’porta a porta’. L’obiettivo, si legge sulle missive, è "affiancare i cittadini e le cittadine" riguardo il nuovo sistema di raccolta rifiuti, con consigli personalizzati e annotati a penna. "Questa attività – fa sapere la mutiutility – rientra nella capillare campagna di comunicazione messa in campo per accompagnare la trasformazione dei servizi ambientali". Ricordando, ad esempio, che i sacchi della differenziata non vanno esposti vicino ai cassonetti o riepilogando le tempistiche di raccolta (mercoledì plastica, giovedì carta) che impongono di esporre i sacchi la sera prima (dopo le 18) del giorno di raccolta. Il tono, già dal titolo (‘avviso’) è bonario e conciliante e rappresenta "solo un’informativa per aiutare a comprendere al meglio come usufruire dei nuovi servizi ed eventualmente correggere alcuni comportamenti sbagliati". Ma, puntualizza Hera, "quando i nuovi servizi saranno pienamente a regime, i comportamenti scorretti potranno essere oggetto di sanzione".

Una sorta di ‘cartellino giallo’, sulla falsariga del ben noto ‘uomo avvisato mezzo salvato’, che tuttavia mette di nuovo il ‘porta a porta’ nel mirino dei social. C’è chi si fa vanto di "mettere fuori i sacchi quando sono pieni, se non è il giorno giusto affari loro" e altri che gridano al ‘grande fratello’ stigmatizzando la tracciabilità dei sacchi stessi (un codice identifica l’utente). Ma, soprattuto, sono molti a lamentare come le lettere siano state trasmesse in un periodo di ferie che vede cambiare le abitudini dei residenti. Pertanto, c’è chi fa presente di aver esposto i sacchi la sera prima di partire per le vacanze, senza preoccuparsi se fosse quella giusta secondo il calendario di Hera. E’ vero che un sacco di plastica o carta può restare in casa anche qualche giorno, soprattutto se l’abitazione è vuota, vero anche che, obietta qualcuno, "io il servizio lo pago e lo esigo". I sassolesi ancora non sono in sintonia con il ’porta a porta’ tra inefficienze del sistema e le responsabilità di chi trasgredisce le regole. "I tutor – spiega Hera – hanno il compito di segnalare eventuali criticità". Non sono passati inosservati la scrivania abbandonata lo scorso week-end in via Cavallotti e l’armadio smontato in viale della Pace. La tracciabilità dei sacchi in futuro porterà, oltre alla tariffa puntuale, alle multe: basteranno contro l’inciviltà? Da marzo ad oggi sono state, ricordiamo, poco più di 120 le sanzioni per gli abbandoni.

Stefano Fogliani