Raccolta rifiuti, centrodestra all’attacco "Spuntano i topi: emergenza igienica vicina"

di Sofia Silingardi

"Non siamo contrari alla raccolta differenziata, ma alle modalità talebane con cui è stata imposta ai cittadini. Sarà il primo caso di emergenza rifiuti a Modena". Questa la posizione di Fratelli d’Italia, che ha evidenziato i problemi che via via stanno emergendo con la nuova raccolta differenziata. "Le continue segnalazioni dei cittadini – spiega il presidente cittadino Luca Negrini – ci mostrano foto dei problemi con cui devono convivere quotidianamente: cumuli e cumuli di rifiuti, che creano anche i primi problemi igienico-sanitari (si vedono già le prime immagini di topi). C’è il problema dei ristoratori, che raccontano di quella che sarebbe la gestione del porta a porta in centro storico, dove la raccolta dell’organico dovrebbe essere quotidiana, ma il ‘dovrebbe’ spaventa molto, e dell’indifferenziata, che invece dovrebbe essere ogni due o tre giorni, ma è troppo poco". "In più – prosegue – manca la comunicazione: alcuni cittadini aspettano ancora i referenti Hera, altri non sanno che l’installazione dei cassonetti nell’ingresso dei palazzi è a carico loro, altri ancora non hanno il calendario relativo ai giorni". La critica principale è sulla "non tolleranza, questa modalità talebana che fa sì che non ci sia uno spazio di gestione graduale. La nostra proposta è ragionare su micro-aree".

"Per noi – aggiunge Elisa Rossini, capogruppo Fdi in consiglio comunale – non ha senso chiedere ai modenesi questa ulteriore fatica. E lo dicono le stesse dichiarazioni di Hera e dell’assessore Filippi, che sono soddisfatti del passaggio della differenziata dal 60 all’80%, percentuale raggiunta nelle frazioni in cui è già partita la raccolta. Era davvero necessario sottoporre i cittadini a questa rivoluzione, quando siamo soddisfatti dell’80%? Era possibile passare dal 60 all’80% sensibilizzando maggiormente, senza dover fare una rivoluzione che comporta diverse problematiche di gestione, anche da parte di Hera?" "Questo è il talebanismo ideologico del Pd – attacca Ferdinando Pulitanò – che ha anche deciso di relegare Modena a ruolo di pattumiera dell’Emilia Romagna. Rivoluzioniamo il sistema di raccolta in pochi mesi, l’inceneritore lo chiuderemo nel 2034, forse. La città è profondamente inquinata, soprattutto per la presenza di un inceneritore che produce energia solo per Hera, che la rivende poi ai cittadini".