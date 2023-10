Raccolta rifiuti col sistema integrato: "Faremo più controlli"

Procede, sul territorio comunale di Castelvetro, il passaggio alla nuova modalità di raccolta dei rifiuti con il sistema integrato: nel forese sono stati rimossi i vecchi cassonetti e la raccolta "porta a porta" è operativa da un paio di settimane, mentre nei centri urbani è in corso la sostituzione dei cassonetti con quelli "intelligenti" con tessera magnetica. A ribadirlo in una nota è l’amministrazione comunale, che rileva: "Un avvio che, come in ogni altro comune dell’Unione Terre di Castelli, non ha mancato di portare con sé polemiche e contestazioni. Uno dei rilievi mossi all’indirizzo dell’Amministrazione è stato quello di non controllare adeguatamente gli abbandoni". Ma l’assessore all’ambiente Ernesto Maria Amico (foto) spiega: "Non risponde al vero questa contestazione: già da tempo si sta intervenendo per contrastare questi atti incivili, grazie alla collaborazione tra uffici comunali, polizia locale, gestore e volontari e grazie anche alle segnalazioni di tanti cittadini".

m.ped.