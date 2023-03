Raccolta rifiuti, coop sociale cerca un autista qualificato

Cooperativa sociale con sede a Finale Emilia operante nel settore della raccolta rifiuti cerca n. 1 autista con patente C e CQC (Carta di Qualificazione del Conducente), il titolo abilitativo, attestante le capacità professionali di soggetti già in possesso di una patente di guida di categoria superiore che consente di svolgere attività di carattere professionale legata all’autotrasporto, preferibilmente con esperienza. La persona selezionata e assunta sarà adibita alla guida giornaliera indicativamente tra le 6.30 e 13.30 di mezzi a 2 assi e a 3 assi. Tra i requisiti indispensabili il possesso patente C e del titolo CQC. Inizialmente la cooperativa offre al lavoratore assunto un contratto a tempo determinato di 12 mesi con obiettivo di passare successivamente a indeterminato. La retribuzione lorda mensile indicativa secondo contratto è di 1.425 euro (e dal 5° mese è prevista una indennità di guida). L’orario è part time rispetto alle 35 ore settimanali svolte dalle 6.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì, ma è valutabile secondo disponibilità e attività anche full time. Data presunta di inizio del rapporto immediata.