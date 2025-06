Raccolta rifiuti, da oggi si cambia. Tutto pronto per il nuovo sistema. Nessun sacco a terra in centro

A una settimana dall’installazione dei 60 nuovi cassonetti per carta e plastica sui viali, oggi parte la nuova modalità di raccolta dei rifiuti in centro storico che supera il metodo dei sacchi a terra per differenziare la carta e la plastica e prevede, al pari di queste frazioni, che nessun altro tipo di rifiuto possa essere esposto su suolo pubblico. L’obiettivo del servizio – sottolinea il Comune – è quello di garantire maggiore decoro alla città permettendo allo stesso tempo ai cittadini di conferire senza vincoli di orari e giorni. Come previsto da una specifica ordinanza dirigenziale nessun contenitore dovrà più essere esposto su suolo pubblico: dopo il censimento degli edifici e la consegna delle dotazioni, gli operatori incaricati da Hera entreranno negli androni dei condomini per ritirare tutte le matrici di rifiuti (oltre a carta e plastica anche vetro, organico e indifferenziata). Solo una quota residuale di utenti privi di spazi interni esporrà i bidoncini sull’uscio nel giorno del ritiro.

Nello specifico dei rifiuti di carta e plastica i ritiri per le utenze domestiche diventano due alla settimana, rispettivamente il lunedì e giovedì per plastica e lattine e il martedì e venerdì per carta e cartone. Nel calendario distribuito assieme alle dotazioni sono contenute tutte le informazioni utili anche per le altre tipologie di rifiuti. Per le utenze non domestiche i ritiri, in accordo con il gestore, seguiranno un calendario dedicato e potranno arrivare a essere anche quotidiani. I cassonetti già installati per carta e plastica sono a supporto della raccolta e permettono di conferire gratuitamente ad ogni ora del giorno utilizzando la carta Smeraldo. Il Punto Smeraldo presso l’Urp di piazza Grande resta aperto tutto il mese di giugno (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, il lunedì e il giovedì dalle 14 alle 18). Ugualmente, rimane attivo il numero di telefono dedicato 3205762417.