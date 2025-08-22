Raccolta rifiuti e pulizia della città, nuova indagine di Federconsumatori

Quanto è soddisfatta Sassuolo del porta a porta? Se lo chiede Federconsumatori, che per avere piena contezza del ‘sentiment’ dell’utenza ’interroga’ gli utenti stessi. E lo fa con un’indagine la cui compilazione è libera per tutti, purché maggiorenni e residenti nel territorio comunale. E’ stato predisposto un apposito link (sondaggi.cgilmodena.it/index.php/919476?lang=it) attraverso il quale i sassolesi possono dire la propria su orari e modalità di raccolta, adeguatezza del servizio, abbandono dei rifiuti, sul servizio a chiamata e sull’efficienza della stazione ecologica. E’ possibile anche esprimere un giudizio generale sulla pulizia della città, sullo spazzamento stradale, sulla pulizia delle aree verdi. Non è la prima volta che Federconsumatori elabora un’indagine del genere: già due anni fa, infatti, chiamò i sassolesi a esprimersi sul nuovo modello ‘porta a porta’, introdotto pochi mesi prima, ottenendone risposte significative (in negativo). I riscontri forniti dai 450 partecipanti al questionario online furono impietosi, con una percentuale di insoddisfatti che sfiorava il 70%, e del resto il ‘porta a porta’ era, allora, nell’occhio del ciclone a causa del moltiplicarsi di fenomeni inciviltà diffusa oggetto periodico sia di doglianze social che di dibattito politico, con il consigliere ‘civico’ Francesco Macchioni che raccolse migliaia di firme contro un sistema, a suo dire, ‘fallimentare’. Nel frattempo, Hera e l’Amministrazione comunale hanno provveduto a potenziare sia i servizi di raccolta che la presenza degli operatori sul territorio e oggi il modello, al di là di episodi che continuano a far discutere, legati all’abbandono ‘selvaggio’, si è assestato. Per capire a che punto siamo ecco il secondo sondaggio di Federconsumatori. A chi non avesse modo di rispondere online, l’associazione mette a disposizione la versione cartacea alla sede Cgil di via Tien An Men 21.