"Raccolta rifiuti, Hera rinforzi il personale"

di Gianpaolo Annese

"Pretendere da Hera un rafforzamento del personale e delle dotazioni tecniche viste le dimensioni e l’importanza del capoluogo, nella sostituzione dei cassonetti avere cura nella collocazione e la pulizia delle nuove batterie per contrastare il fenomeno della migrazione di rifiuti all’interno del territorio comunale, potenziare un presidio straordinario del centro storico durante il periodo della feste".

Il Partito democratico promuove il modello ’su misura’ (domiciliare-condominiale) proposto dall’amministrazione comunale e dal gestore Hera per la raccolta rifiuti per il centro storico, rintuzza gli attacchi del centrodestra che aveva parlato di "retromarcia", ma nel contempo – attraverso una mozione corposa in 15 punti con cui impegna la giunta sottoscritto da tutti i consiglieri comunali – assieme alle altre forze della maggioranza (Sinistra, Verdi e Modena civica) ’avverte’ la multiutility a non sbagliare in questa fase di delicata trasformazione, tradendo comunque preoccupazione per una trasformazione del sistema che si annuncia denso di incognite.

Il responsabile Ambiente Pd città di Modena Diego Lenzini, il capogruppo Antonio Carpentieri e la segretaria cittadina Federica Venturelli spiegano che si tratta "di proposte migliorative non solo in merito alla raccolta, ma anche alla pulizia e decoro della città". Rispetto invece alle valutazione di Fratelli d’Italia, replicano che " il Partito democratico non ha mai cambiato idea. Sosteniamo i principi dell’economia circolare voluti dalla Regione. Fa sorridere invece l’ennesima esternazione della destra modenese che in termini di ambiente continua a parlare a vanvera, in evidente imbarazzo politico. Fratelli d’Italia conferma il vuoto totale delle sue proposte ambientale. Nessuno ha mai proposto un porta a porta integrale in tutto il territorio del Comune di Modena".

Tornando ai 15 punti contenuti nella mozione, la maggioranza impegna la giunta "ad attivarsi con il gestore Hera per rafforzare e proseguire il percorso di ascolto e rilevazione dei fabbisogni di servizio specifici dell’utenza,ampliare l’attività della Casa Smeraldo di via Razzaboni con dei nuovi ’punti informativi mobili’ che agiscano nelle frazioni e nei rioni, intensificare le azioni di controllo e contrasto agli abbandoni e alle altre attività non legali anche utilizzando quanto prima i kit di videosorveglianza". E ancora, "sviluppare ulteriormente la rete delle stazioni ecologiche cittadine (Centri di raccolta differenziata) richiedendo al Gestore la progettazione di una nuova struttura da aggiungere alle 4 già attive.

Sul tema interviene anche Alberto Bosi di Alternativa popolare: "Si impone ai modenesi di accumulare il pattume e di trasformare gli androni dei propri palazzi in isole ecologiche. Chi poi non dispone di spazi interni condominiali sarà inevitabilmente costretto a tenersi in casa i sacchi d’immondizia fino al giorno prestabilito di raccolta, quando potranno finalmente disfarsene lasciandoli per strada e sui marciapiedi. Il Comune dovrebbe rivedere con Hera il sistema, prima che si arrivi ad avere un centro storico trasformato in discarica a cielo aperto da cittadini esasperati".