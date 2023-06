Raccolta rifiuti, il piano va corretto

Barbara Manicardi

La misura è colma. Ed è arrivato il momento di correggere la rotta. Intendiamoci: non dobbiamo cambiare meta, ma il percorso per raggiungerla. Se vogliamo aumentare la percentuale dei rifiuti differenziati dobbiamo essere tutti più rigorosi. Ora non lo siamo abbastanza: basta aprire i vecchi cassonetti blu e gialli per rendersi conto che dentro c’è di tutto e quel tutto vanifica gli sforzi anche di chi rispetta le regole. Ma la città piena di sacchi (e non solo gialli e blu) dalla mattina alla sera non è accettabile. Il sistema di raccolta oggettivamente non funziona. Bologna torna ai cassonetti, Castelfranco li ha già (con carta smeraldo anche per carta e plastica). Noi cosa stiamo aspettando?