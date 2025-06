Raccolta rifiuti in centro, perché non si persegue chi non ha paga la Tari?

Sono uno storico residente del centro storico (da quando son nato, cioè da oltre 66 anni). Durante la campagna elettorale era stato proclamato che la raccolta rifiuti sarebbe stata cambiata, eliminando i sacchi per terra ma non anche le pattumelle. Infatti il nuovo sistema è penalizzante per chi non abita a ridosso dei viali e non ha un cortile abbastanza grande da contenere i cassonetti carrellabili. E per chi ha problemi di mobilità? Posso capire che non sarebbero belli da vedere cassonetti davanti al Duomo o al Palazzo Ducale, ma in certi angoli più nascosti del centro (dove erano sempre stati) non sfigurerebbero più che a margine del nostro bel Parco delle Rimembranze dove sono adesso. Poi perché per eliminare carta e plastica nei nuovi cassonetti occorre la Carta Smeraldo dato che si tratta di raccolta differenziata e quindi non andrebbe a incrementare la Tariffa Puntuale? Ci vuole poco a sospettare che in futuro ci verrà fatto pagare anche per quello. E inoltre viene perseguito chi non ha ancora la Carta Smeraldo (o non ha nemmeno una utenza TARI) e lascia il pattume impunemente nei cestini lungo la strada, riempiendoli a volte fino a farli debordare impedendone così anche l’uso anche per i piccoli rifiuti?

G.Guido Poppi