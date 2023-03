Raccolta rifiuti, ognuno faccia la propria parte

Barbara Manicardi

Il ’porta a porta’ non è ancora ’a regime’ e già è sotto accusa. Intendiamoci, il principio è condivisibile: aumentare la differenziata a favore dell’ambiente. E comprendiamo anche che tutte le rivoluzioni hanno bisogno di tempo. Ma la partenza non fa ben sperare ed è bene intervenire subito. La città è letteralmente sommersa di rifiuti (non differenziati) buttati a caso in ogni angolo. E questa è diretta responsabilità dei cittadini incivili che andrebbero multati. Però Hera non può non vedere la spazzatura (che crea anche problemi igienici) e non può non raccoglierla quando viene segnalata. Perché chi rispetta le regole non può pagare la maleducazione di chi non lo fa.