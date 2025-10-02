"Raccolta rifiuti, per ora non si torna indietro"

"L’adesione all’attuale sistema di raccolta rifiuti non è al momento in discussione da parte dell’Amministrazione, impegnata tuttavia a valutare e a proporre al gestore servizi integrativi che ne migliorino da una parte ulteriormente l’efficacia e dall’altra la percezione da parte dei cittadini". L’assessore all’ambiente Andrea Baccarani ‘blinda’ il porta a porta e, rispondendo in consiglio comunale e due interrogazioni proposte da Fratelli d’Italia e dalla lista civica Macchioni, fa il punto su criticità che persistono, ma sono oggetto di costante monitoraggio. Una recente indagine di Federconsumatori ha restituito una larghissima parte di scontenti rispetto ai poco più di 560 cittadini che hanno risposto al questionario predisposto dall’associazione, e Baccarani conviene come l’indagine stessa "mette in luce elementi già noti e altri meno noti relativi alla percezione di un campione, pur non pienamente rappresentativo su base demoscopica, non soltanto sul sistema di raccolta, ma anche sulla sua modalità di attuazione, sull’efficacia dei controlli e delle sanzioni e sul comportamento dei cittadini". Terrà conto anche di quello, l’Amministrazione, consapevole della necessità di migliorare, per quanto possibile, quanto non funziona. In primis sensibilizzando i cittadini, poco coinvolti da campagne informative nel 2023, quando il nuovo sistema venne adottato ("si rende necessario – dice Baccarani - avviare quel percorso di informazione ed educazione non previsto dall’Amministrazione precedente) ma anche "per ottenere la collaborazione cittadini ancora recidivi al nuovo sistema". Una minoranza (la raccolta differenziata in città è superiore all’80%) che Baccarani definisce "purtroppo molto attiva". "Con il Gestore e la polizia locale – aggiunge l’assessore - abbiamo avviato già da prima dell’estate una mappatura dei punti più soggetti al fenomeno, sia nel centro storico che nei quartieri più esposti, mentre sul tema dei cittadini privi di Carta Smeraldo stiamo valutando supporti informatici che rendano più efficace la ricerca e l’incrocio dei dati sia sul versante tributario che su quello della prevenzione all’abbandono dei rifiuti". Nel frattempo, l’Amministrazione incassa il calo (circa 20%) delle segnalazioni fatte pervenire al gestore attraverso i canali di contatto messi a disposizione (2272 tra call center, sportello Hera e Rifiutologo) degli utenti e fa sapere come il sistema sia predisposto per l’attivazione della tariffa puntuale, "di cui ad oggi – conclude Baccarani - questa Amministrazione non ha previsto la sperimentazione".

Stefano Fogliani