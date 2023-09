Raccolta rifiuti a Modena, caos porta a porta: è allarme. Ecco cosa sta succedendo

Modena, 1 settembre 2023 – Hera e Comune promettono (si spera) migliorie in tempi brevi, ma il nodo rifiuti sotto la Ghirlandina resta ingarbugliato. Anzi, ingarbugliatissimo. Ad incalzare la Giunta e la multiutility è adesso Modena Civica, che della maggioranza fa parte, ma che mesi fa aveva fatto approvare ben due ordini del giorno per dare una scossa – in positivo – al caos raccolta porta a porta, odg che però al momento rimangono inascoltati, scatenando di conseguenza più di un malumore.

"Bisogna intervenire con la massima urgenza – sottolinea la capogruppo di Modena Civica, Katia Parisi -. Siamo convinti che la carente comunicazione iniziale da parte di Hera abbia fortemente accentuato il senso di disagio dei cittadini, che per settimane si sono ritrovati di fronte a continui rinvii sulla partenza del servizio, sulla consegna dei kit nonché sul ritiro dei sacchetti esposti. Nella fase successiva si è corsi ai ripari per cercare di recuperare, ma i passaggi così profondi ed importanti devono essere accompagnati da una fase preparatoria altrettanto importante che prevede, oltre alle assemblee pubbliche, anche incontri individuali con i cittadini per capire le esigenze particolari dei singoli nuclei familiari e dei quartieri".

Ed entrando nel merito degli ordini del giorno approvati in aula rispettivamente a marzo e luglio, Parisi ricorda che era stato chiesto "sia di creare un tavolo politico di lavoro con stakeholder e cittadini, definendo progetti di coinvolgimento e partecipazione tramite i quartieri per la predisposizione e la condivisione di un vero e proprio piano operativo. Nonostante le numerose sollecitazioni all’Assessorato competente – precisa Parisi - l’odg è rimasto purtroppo inevaso con le conseguenze sono sotto i nostri occhi. Il 16 Marzo 2023 – aggiunge la capogruppo di Modena Civica - è stato approvato inoltre in Consiglio Comunale un altro importante ordine del giorno che prevede l’istituzione di almeno quattro microaree videosorvegliate aperte 24 ore su 24 – accesso con tessera smeraldo - per dare la possibilità ai cittadini con particolari esigenze di orario di poter riporre in qualsiasi momento tutte le tipologie di rifiuti. Purtroppo, anche in questo caso non è stato ancora dato seguito alla deliberazione del Consiglio Comunale. Se l’assessorato competente avesse dato seguito ai nostri odg presentati ed approvati probabilmente non ci troveremmo adesso in questa situazione".