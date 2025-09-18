"Raccolta rifiuti, serve un cambiamento"

Dopo oltre due anni dalla sua prima introduzione a Sassuolo, il ‘porta a porta’ continua a far discutere. È il secondo rapporto di Federconsumatori – il primo è datato 2023 – a consegnare un’istantanea sulla situazione attuale della qualità della raccolta dei rifiuti e della pulizia della città, secondo il parere dei 562 residenti che hanno risposto al questionario. Il dato fornito dall’Arpae che emerge a primo impatto è come, in effetti, l’incidenza della raccolta differenziata tocchi l’82%, con 113 kg per abitante di rifiuti indifferenziati; nel 2022, i medesimi indicatori segnavano rispettivamente 64,6% e 241 kg.

Ciononostante, il verdetto dei sassolesi resta estremamente critico: il giudizio medio sulla pulizia di Sassuolo scende da 4,2 a 3,9 (in una scala 1-10) e i cittadini ‘gravemente insoddisfatti’ salgono dal 51% al 60%. Le presunte cause? In ordine di frequenza: l’operato di Hera, le scelte del Comune e il comportamento dei cittadini. Le risposte dei sassolesi si dividono in tre macrogruppi. Gli ‘ultrascontenti’, che rappresentano il 41% del campione e hanno un giudizio totalmente negativo sulla condizione della città sul fronte pulizia e rifiuti, sono prevalentemente in età lavorativa e giovani e assegnano una forte responsabilità a gestore e Comune; vi sono poi i ‘critici’, che sono il 42%, un’area composita, i quali hanno un giudizio meno demolitorio che può modificarsi a fronte di cambiamenti; infine, i ‘positivi’ compongono il restante 17%, attribuendo in modo netto le colpe alle condotte individuali. Altra analisi interessante è quella sugli elementi su cui intervenire: da migliorare il controllo dei comportamenti scorretti e i ritardi nella raccolta dei rifiuti ‘porta a porta’; da sorvegliare la scarsità di cestini nelle aree pubbliche e il percorso per l’inserimento della Tariffa Corrispettiva Puntuale.

"La precedente indagine – spiega Marzio Govoni, presidente di Federconsumatori Modena – aveva misurato una sfiducia che poteva essere giustificata dalla recente introduzione delle nuove modalità. Oggi, due anni e mezzo dopo, possiamo dire che in città c’è una crisi, una percezione di degrado portata dai rifiuti al di fuori delle case. Dal report, tuttavia, sono emersi anche suggerimenti: piuttosto che andare a cercare le responsabilità, noi proponiamo di fare un passo in avanti e ascoltare i cittadini. Abbiamo incontrato negli scorsi giorni l’Amministrazione, che si è dimostrata accogliente e disponibile". Risponde in ultimo anche lo stesso sindaco Matteo Mesini: "Sin da quando ci siamo insediati abbiamo avuto l’evidente impressione che ci fosse molto da fare per migliorare un sistema che non può trovare il gradimento dei cittadini perché, semplicemente, ancora non è efficace. Abbiamo attivato un tavolo permanente con il gestore. É nostro dovere intervenire".

