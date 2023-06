"Raccolta rifiuti, troppi disservizi Porta a porta modello superato"

Torna in consiglio comunale, il porta a porta. E’ un’interrogazione del consigliere comunale (e regionale) leghista Stefano Bargi a chiedere conto al sindaco Gian Francesco Menani sulle intenzioni dell’Amministrazione riguardo al nuovo sistema che, introdotto a Sassuolo lo scorso 6 marzo, sta scontentando tutti. La letteratura sui disservizi, sui social e non solo, è ampia, e salda un fonte trasversale di scontenti cui si sono iscritti, nell’ordine, Francesco Macchioni, capogruppo dell’omonima lista civica, Claudia Severi di Forza Italia e il presidente del consiglio comunale Luca Caselli. Bargi prova ad andare oltre il contingente per evidenziare come "le criticità connesse al nuovo sistema aumentano in modo preoccupante il livello di degrado pubblico e insalubrità" e chiede all’Amministrazione se non sia il caso di valutare qualche soluzione differente. Anche considerato, scrive, che "in diverse realtà presso cui il porta a porta è in vigore è già ritenuto superato e ci si sta orientando verso metodologie alternative". Si sa, ad esempio, che un incontro (non il primo) tra l’Amministrazione ed Hera è in programma a metà della prossima settimana, si sa (lo ha detto il sindaco Menani qualche giorno fa) che a settembre si farà un bilancio, insieme ad Hera, della sperimentazione attuata sul territorio: Bargi, nell’interrogazione, chiede quale sia la posizione della Giunta "in merito alle criticità emerse e come si intende superarle", che tipo di risposte l’Amministrazione "ha ricevuto dal gestore" e se la Giunta stessa abbia preso in considerazione "un modello di raccolta rifiuti alternativo".

s.f.