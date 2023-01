Raccoltra differenziata, kit e istruzioni per l’uso Ai cittadini recapitate le prime lettere

Nelle scorse settimane sono state recapitate ai cittadini fioranesi, titolari di una posizione TARI, le lettere informative sul nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, che sarà attuato gradualmente, da questo mese, su tutto il territorio comunale. La lettera contiene le indicazioni per il ritiro del kit necessario per utilizzare il nuovo sistema nonchè data, fascia oraria e luogo dell’appuntamento personale per il ritiro del materiale. Allo scopo sono stati allestiti due sportelli: uno presso Casa Corsini e uno presso il primo piano a Palazzo Astoria. Il kit per la raccolta verrà consegnato al titolare del contratto TARI oppure ad un’altra persona delegata: nel kit sono contenuti la Carta Smeraldo, la tessera che serve per aprire i cassonetti dell’indifferenziato su strada, i sacchi per raccolta a domicilio di carta e plasticalattine, il calendario e la guida relativi alla nuova raccolta differenziata. Per gli utenti del forese e delle zone artigianali e industriali (ZAI), che avranno il sistema ‘integrale’ e saranno serviti dal porta a porta anche per le altre tipologie di rifiuto, il kit conterrà anche i contenitori per la raccolta del rifiuto indifferenziato, del vetro e dell’organico.

