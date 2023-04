Racconti di terra, Capucci modella la vita quotidiana

Uno dei più attivi artisti modenesi, Andrea Capucci, è da sabato alla Bottega del Consorzio creativo di via Dello Zono, con la rassegna ’Racconti di terra’ (inaugurazione 29 aprile, 17.30 con introduzione di Ludovico Del Vecchio e letture di Barbara Corradini). L’artista nato nel 1965, noto per l’abilità nell’individuare frammenti di vita quotidiana, restituiti nelle opere attraverso una narrazione che attinge temi e metafore dall’osservazione della realtà resi in una dimensione esistenziale e poetica, predispone qui una serie di opere realizzate in creta. Si propone di "plasmare la terra per evocare il romanzo del mondo", come recita il testo che accompagna la rassegna: "La narrazione si snoda su fotogrammi di creta, come un cinematografo di terra, tra vita e sogno. Le figure, come in un teatro, si compongono come in un paesaggio immaginario, aspettando e determinando possibili accadimenti. I bassorilievi, fiabe e mirti contemporanei, risultano come ex-voto, ringraziamenti laici alla vita quotidiana". Stilato anche un cartellone di iniziative. Il 30 aprile alle 17,30 si parla del volume ’Il grido della Terra’, a cura di Elisa Nanini (Macabor Editore 2023) con Marco Bini, Michele Ghiotti, Elisa Nanini e Alfredo Panetta. Il 7 maggio arriva ’Amici di Versi’, un dialogo di vita tra i poeti Josè Bonucci mentre il 13 maggio interverranno Andrea Capucci, Roberto Alperoli, Elena Bellei, Francesco Rossetti, Michele Bernardi. Orari: sabato e domenica 10-12,30 e 16-19,30.

s.l.