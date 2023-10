Racconti (e parole) per tutte le età

Oltre cinquanta eventi per la "Festa del Racconto". Agli incontri con scrittori e giornalisti, da Roberto Saviano a Cecilia Sala, Catherine Dunne, Irene Vallejo o, Antonio Manzini, si affiancano reading e spettacoli. Segnaliamo, per esempio, sabato 7 a Carpi la conversazione fra Marco Balzano e Vinicio Capossela su "Le parole sono urgenti (e importanti)". Capossela (nella foto) sarà anche protagonista del concerto di domenica 8 a Carpi. A Modena, da mercoledì 4 tornerà "Passalaparola", festival della lettura per ragazzi: alla Biblioteca Delfini, fra gli altri, sono attesi l’autore e illustratore Gek Tessaro (venerdì sera il suo spettacolo "I bestiolini") e sabato alle 18 lo scrittore Davide Morosinotto.