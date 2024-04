"Racconto con ironia il rapporto tra i sessi"

"Non lasciatevi intimidire dal titolo, non è un libro pornografico. Non c’entrano neanche la sessuologia o il femminismo". Così Carlo Gregori, nato a Milano nel 1962, modenese, giornalista professionista e scrittore, introduce il suo ultimo libro, ‘La Donna Orgasmo e altri 33 racconti’ che presenterà venerdì alle 18.30, insieme a Cristiana Minelli alla libreria Feltrinelli di via Cesare Battisti 17, a Modena. "Il titolo – spiega l’autore – è semplicemente quello del primo racconto, ‘La Donna Orgasmo’, appunto, che è una storia comica. Un titolo volutamente provocatorio per esprimere, in modo ironico sempre, il disagio contemporaneo che nasce dalla stortura di un ideale di liberazione sessuale del Novecento, che prometteva una vita migliore e che in realtà, nei fatti, va a peggiorare la vita…di un condominio. Ma non svelo altro". Il libro contiene 34 racconti, scritti in 12 anni: "Ho scelto quelli cui mi sentivo più legato e che secondo me consentono una continuità di lettura e non necessariamente di tematica. Ho cercato un realismo con la vena comica per parlare del nostro tempo, della crisi del rapporto tra uomo e donna e in generale, che ha effetti tragici su di noi e sulle relazioni, ma anche con risvolti comici. Ecco, io ho accentato l’aspetto grottesco".

A motivazione della scelta, Gregori afferma che reputa oggi la letteratura "divenuta troppo di puro intrattenimento a discapito della dimensione artistica, senza più fare riferimento al mondo attuale sempre più complesso. È invece doveroso guardare in faccia la nostra realtà sapendo riconoscere le sue pieghe grottesche e, se possibile, aggiungendo una risata. Con questo intento ho introdotto i miei personaggi e in questo il mio lavoro di reporter e giornalista, che entra nelle vite delle persone, mi ha aiutato. Senza mai dimenticare, accanto all’ironia, la speranza". Ma qual è il filo conduttore dei racconti? "Sono storie diverse, divertenti, macabre, intime, surreali, crude, trasognate, romantiche, possibili e irreali, che raccontano la nostra realtà frammentata e difficile da descrivere e da capire evitando il moralismo, la narrazione che piace al marketing editoriale, i lieti fini consolatori. Cercano invece di arrivare al cuore della nostra umanità spesso ferita e arrabbiata, qualcosa di intimo e lacerato che facciamo fatica a vedere e a darle un nome. Storie in cui i lettori possono emotivamente ritrovarsi".

Maria Silvia Cabri