Rachele Barbieri ai piedi del podio. Per Aleotti un buon sesto posto

Si è conclusa in Toscana la settimana tricolore, con Rachele Barbieri che si è fermata ai piedi del podio e un brillante Giovanni Aleotti che ha ottenuto un ottimo sesto posto, mentre a Pesaro ha centrato il suo primo sigillo tra gli juniores Luca Spezzani. Sono quindi risultati di rilievo quelli raggiunti nel l weekend dai roster modenesi. Una Rachele Barbieri in gran forma non è riuscita a salire sul podio tricolore, ma ha dimostrato che anche su di un percorso impegnativo può essere tra le migliori in Italia: potrebbe aspirare ad una maglia azzurra per i mondiali, mentre per la Olimpiadi di Parigi è alquanto difficile. Ieri, al tricolore dei professionisti, il finalese Aleotti pur non avendo compagni di squadra, ha concluso con una sesta piazza e la maglia che è stata indossata da Alberto Bettiol, già vincitore di un Giro delle Fiandre. Al termine di una gara con 3 km di salita da ripete due volte, nel finale il portacolori del Team Paletti si è aggiudicato il G.P. Giovani Promesse a Bottega Vallesfoglia (Pesaro) precedendo il friulano David Zanutti e il compagno di colori Manuel Mutolo, che ha completato il successo della compagine diretta da Michele Paletti. A Scandiano invece, tra gli esordienti del 1°anno, bella piazza d’onore del carpigiano Denny Cazzarò (Torrile) che ha regolato gli inseguitori alle spalle del solitario campione regionale Sergio Pellegrino, mentre tra quelli del 2° anno con vittoria dell’ucraino Osadchyi, è terminato 7° il finalese Matteo Bergamini con nessun modenese riuscito a entrare nella top ten degli allievi. A Maranello hanno dominato gli atleti extraprovinciali nel Memorial Cassani e Manfredini G.P. Ale organizzato dalla Ciclistica Maranello. Questi i modenesi giunti a podio. G1M: 2° Giacomo Covili (Pavullese):G2M: 2° Riccardo Goldoni (Sozzigalli); G2F: 2^ Ilham Jarmouni (Serramazzoni); G3M: 2° Samuel Cappelletto (Iaccobike Sassuolo);G3F 1^ Kiara Bombarda (Novese)-2^ Emelina Budeanu (Iaccobike);G4F: 2^ Paula Bruna (Novese) G5M: 2° Samuele Bulgarelli (Sozzigalli);G5F: 2^ Aurora Petrucci (Sozzigalli)- 3^ Aya Jarmouni (Serramazzoni) G6M: 2° Youssef Rammal (Maranello); G6F: 1^ Maia Grazia Di Benedetto ( Pol.S.Marinese). Tra le società modenesi ha chiuso al quarto posto la Pavullese che ha preceduto Maranello e Sozzigalli.

Andrea Giusti