Radicali al Sant’Anna: "Carcere sovraffollato"

"Problemi di sovraffollamento e necessità di potenziare lo stanziamento di fondi per creare lavoro per chi è ristretto. Per il resto la situazione è positiva, gli stessi detenuti non ci hanno segnalato particolari criticità". Tappa modenese per ’Tour in carcere’, l’iniziativa del Partito radicale in visita in oltre 50 istituti penitenziari in tutta Italia. E ieri toccava al Sant’Anna. "La situazione che abbiamo trovato a Modena è tutto sommato positiva – spiega Gemma Gasponi, consigliere generale del Partito radicale – ci sono molte attività trattamentali, anche l’area sanitaria non ha disvelato criticità organizzative; ci sono operatori sanitari a sufficienza rispetto alle esigenze e anche la situazione igienica è accettabile al confronto con altri istituti".

È stato rilevato parlando con l’amministrazione penitenziaria un numero crescente di detenuti con patologie croniche per i quali è difficile procedere alla cura (per esempio diabetici), "in questo senso sarebbe necessario avvalersi di una struttura ospedaliera e il contenimento carcerario è sicuramente un ostacolo". Diversi anche i detenuti con patologie psichiatriche, "l’Ausl ci ha detto che ci fornirà i dati in seguito".

Si diceva del sovraffollamento: su 372 posti effettivi sono in struttura 489 detenuti. "Vi è la nuova ala con le celle più grandi, possono ospitare fino a quattro persone, ma al momento al massimo sono tre. Mentre nel vecchio padiglione con le celle da due è prevista la doccia nel bagno in ogni cella nel reparto maschile, laddove invece nel reparto femminile le docce sono nello spazio comune". Nel carcere di Modena vi è anche un teatro nuovo, "ben allestito e che prevede il coinvolgimento dei detenuti".

La principale criticità che è stata comunicata è legata ai fondi per il lavoro, "perché chi sconta la pena e ritorna in società deve potersi reinserire e auto sostentarsi per non cadere in una situazione di svantaggio".

Il Partito radicale fa riferimento anche alla rivolta che è avvenuta nel periodo covid: "È stata ripristinata l’area danneggiate".