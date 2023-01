"Radici al futuro con quindici nuove querce"

di Vincenzo Malara

Un albero per tutti o molti di più. Proviamo a immaginare una città in cui ogni singolo cittadino si impegna a mettere a dimora gratuitamente una piantina nel cortile di casa o nel parchetto poco lontano. Solo a Modena significherebbe avere da un giorno all’altro quasi 185mila ‘creature verdi’, pronte a migliorare nel prossimo futuro la qualità dell’aria che respireranno le nuove generazioni. Pare un’utopia, ma la strada sarebbe ed è già percorribile. Lo sanno bene nel quartiere Villaggio Giardino, dove un gruppo di residenti – ma come loro ce ne sono già diversi sotto la Ghirlandina – ha colto al volo l’opportunità del progetto regionale (lanciato nel 2020) ‘Mettiamo radici al futuro’, che si pone l’ambizioso obiettivo di arrivare, entro il 2024, a piantumare sul territorio regionale quattro milioni e mezzo di nuovi alberi, uno per ogni residente in Emilia-Romagna, regalando giovani piante di diverse specie ai cittadini e alle imprese che hanno la possibilità di metterle a dimora (finora sono state distribuite quasi 1,4 milioni di specie). Proprio Modena, il mese scorso, è stata la prima tappa della nuova fase di piantumazione, con la distribuzione gratuita, in piazza Roma e Largo Porta Bologna, di ciliegi e noccioli con l’appoggio dell’assessorato all’Ambiente. Decine e decine le piante ritirate dai modenesi, segno della sensibilità verso l’iniziativa. Angela Costantini, insieme al vicino Luigi Ferretti e altri residenti, proprio nei giorni scorsi si sono messi all’opera in via Galilei, con tanto di pala, scarponi e molta determinazione, impegnandosi in prima linea per il futuro green della città. "Ho scoperto il progetto la scorsa estate e ammetto che l’idea di potere mettere a dimora gli alberi nei giardini privati e nelle aiuole pubbliche mi ha conquistata – spiega Angela -. Ho così subito coinvolto il mio vicino di casa Luigi Ferretti, che già trent’anni fa ha piantato un bosco a Gavassa nel reggiano, che segue ancora oggi con costanza e orgoglio. Entrambi siamo accomunati dalla passione di fare attività all’aria aperta e gli alberi sono da sempre i nostri compagni di viaggio e fatica". Angela e Luigi si sono informati, ricevendo il via libera dal settore Verde del Comune di Modena: "Abbiamo ottenuto l’autorizzazione a piantumare una quindicina di querce nell’aiuola pubblica di fronte al nostro condominio. Le piante sono state ritirate in un vivaio convenzionato di Corlo". Così, poco prima dell’addio al 2022, il gruppo – con l’aiuto dei volontari dell’associazione ‘Boschi a Modena’ – si è ritrovato al civico 11 di via Galilei per dedicare alcune ore all’attività di messa in dimora. "Si tratta di querce molto giovani – aggiunge Angela -. Speriamo di riuscire a farle crescere nel tempo e che altri cittadini possano seguire il nostro esempio. Per avere una città più vivibile non bastano le politiche degli enti preposti, ma è necessario un impegno diretto dei cittadini".