Radio Bruno Estate torna a Carpi "Cast stellare in piazza Martiri"

È decisamente un cast stellare quello che animerà e farà ballare piazza Martiri a Carpi martedì dalle 20. ‘Yoga Radio Bruno Estate’ torna nella città dei Pio con i più importanti nomi della musica italiana: Annalisa, Fabio Rovazzi, Orietta Berti, Federico Rossi, Alfa, Colapesce e Di Martino, Rosa Chemical, Elettra Lamborghini, The Kolors, Aka 7even, gianMaria, Zero Assoluto, Francesca Michielin, Olly, con la presenza di Cristina D’Avena, e gli ospiti internazionali Sophie and The Giants. Protagonista indiscussa della scena contemporanea musicale, Annalisa non poteva mancare con i suoi recenti successi da ‘Bellissima’ a ‘Mon Amour’. Graditissimo ritorno sul palco per Fabio Rovazzi e Orietta Berti. Presente anche l’irriverente e divisivo Rosa Chemical che sarà ospite con le hit ‘Made In Italy’ e ‘Bellu Guaglione’. Mentre Elettra Lamborghini, la nuova giudice di Italia’s Got Talent, presenterà il nuovo singolo ‘Mani in alto’. Ritorna poi a Yoga Radio Bruno Estate la regina delle sigle dei cartoni animati, Cristina d’Avena, che farà cantare a tutto il pubblico presente e a casa con i suoi più grandi successi. Direttamente dal Regno Unito invece, l’ospite internazionale Sophie and The Giants, il progetto musicale ideato dalla cantante Sophie Scott che canterà i suoi più grandi successi, compreso DNA, sigla ufficiale del Yoga Radio Bruno Estate 2023.

A presentare la serata saranno Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, con incursioni dal backstage di Georgia Passuello, Camilla Carnevali e Arianna Bertoncelli. Il grande spettacolo di Radio Bruno potrà essere seguito in diretta sulle frequenze di Radio Bruno, su Radio Bruno Tv (canale 73 del Digitale Terrestre) e tramite la app Radio Bruno. Inoltre come lo scorso anno e grazie all’accordo con Mediaset, la serata andrà in onda in differita su La5 nel mese di agosto. Ingresso gratuito. "Non possiamo che essere felici del ritorno, a distanza di cinque anni, del Radio Bruno Estate nella ‘sua’ città, Carpi – commenta il sindaco Alberto Bellelli -. Crediamo che piazza Martiri, come già dimostrato nelle precedenti occasioni, possa essere il teatro ideale per un evento che negli anni ha conquistato tante città in tutto il nord Italia, ma che non può che trovare qui, dove nasce e tuttora batte il cuore di Radio Bruno, la sua ‘casa’. Non ci resta che prepararci a vivere insieme una bella serata, magari indossando tutti la maglietta ‘Romagna Mia Tin Bota’ disponibile nell’area concerto per raccogliere fondi da destinare ai nostri amici romagnoli colpiti dall’alluvione".

Maria Silvia Cabri