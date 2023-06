Radiologia, è Francesca Nasi la nuova direttrice

Nella notte scorsa una perdita d’acqua all’interno del locale della Dialisi di Mirandola, in quel momento privo di pazienti, ha tenuto in apprensione il personale, tanto da far temere per il calendario delle sedute programmate. Dalle verifiche effettuate non ci sono stati danni strutturali, trattandosi di un tubo di collegamento di un’apparecchiatura che è stato sistemato nel giro di poche ore. Però, precauzionalmente per cinque pazienti si è optato, per un principio di massima precauzione, al loro trasferimento in altri reparti della Rete nefrologica provinciale, con trasporto a carico dell’Azienda Usl. Già nelle prime ore di ieri il locale è stato dichiarato nuovamente agibile e la seduta di emodialisi programmata per la mattina ha potuto essere confermata per gli altri sei pazienti. Ma, la vera buona notizia della giornata di ieri è stata l’ufficializzazione della nomina della dottoressa Francesca Nasi come nuova direttrice della Struttura complessa di Radiologia dell’ospedale. Giunta a Mirandola 17 anni fa, la professionista in questi anni ha avuto modo di perfezionare la propria preparazione frequentando per alcuni mesi centri specializzati come la Radiologia dell’ospedale Malpighi di Bologna, per quanto riguarda le malattie infiammatorie croniche intestinali, l’ospedale di Negrar a Verona per l’endometriosi e gli Spedali civili di Brescia per le patologie della prostata. Facente funzione dal febbraio 2022 dopo il pensionamento della dottoressa Novella Guicciardi, la Nasi eredita una struttura con un forte legame col territorio, operando sia sull’ospedale che sulla Casa della comunità di Finale, a favore di pazienti in carico al Pronto Soccorso, e ricoverati o che accedono per esami di specialistica ambulatoriale.

Alberto Greco