Raduno Alpini dal Monte Bianco al Cimone: Sestola e Fanano

SESTOLA e FANANO

Adunata dei Lupi della Monte Bianco durante lo scorso fine settimana a Sestola e a Fanano. Sono arrivati da tutta Italia gli Alpini in congedo della Caserma di La Thuile, in Val d’Aosta, con alla testa il presidente del sodalizio Andrea Soliani, per partecipare all’incontro Monte Cimone. Sono stati accolti in un clima festoso dalle Penne nere dei due gruppi locali, dalle autorità e dai cittadini. Sabato, a Fanano, hanno deposto una corona di alloro al monumento ai caduti e, domenica, a Sestola, hanno sfilato lungo le vie del paese con sosta e corona al monumento a caduti. In corteo, oltre a numerosi Alpini, c’erano i sindaci Fabio Magnani di Sestola e Stefano Muzzarelli di Fanano, e una rappresentanza del Centro Aeronautica Militare di Montagna Monte Cimone. Spiccavano i mega striscioni dei Lupi della Monte Bianco Scuola militare alpina plotone esploratori di La Thuile, quello della Tridentina Gruppo di Sestola e il gonfalone dei Maestri di sci, Collegio Regione Emilia Romagna con il presidente Luciano Magnani, nonché presidente onorario del Collegio Nazionale e del Consorzio Cimone. Si è esibita la Banda municipale di Fanano. Questo appena concluso è stato il 26° raduno degli Alpini della Caserma di La Thuile, e il secondo sul nostro Appennino. Nel 2017 si svolse solo a Sestola. Sono stati ospiti dell’Hotel Tirolo di Sestola. Fare la naja alla Caserma Monte Bianco era un onore e il coronamento di un sogno.

Da qui sono passati Franco Perlotto alpinista e scalatore, Oreste Peccedi, allenatore della valanga azzurra ai tempi di Piero Gros e Thoeni, Ettore Taufer noto per le spedizioni alpinistiche in Patagonia e in Antartide.

w.b.