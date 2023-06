Raf è ‘di casa’ a Ravarino E Giancane fa ‘Tutto male’

L’estate ormai è arrivata: prendono quindi il volo i concerti all’aperto. Partiamo da Ravarino, dove sabato 10 alle 21.30 al campo sportivo sarà alla ribalta Raf con il suo tour "La mia casa": un percorso attraverso tanti anni di successi, come "Due", "Self control" o "Ti pretendo". Due appuntamenti di spicco in piazza Menotti a Fiorano. Venerdì 9 Giancane (nella foto) presenterà in anteprima il suo nuovo album "Tutto male": i brani del cantautore romano sono anche la colonna sonora della serie Netflix "Questo mondo non mi renderà cattivo" ideata da Zerocalcare. Sempre a Fiorano, sabato 10 sarà protagonista il rapper Murubutu accompagnato da una band di sei elementi. Mentre fra le iniziative di Maranello, sabato sera in piazza Libertà spunta il concerto di Giorgio Vanni, voce maschile delle sigle dei cartoni animati.

Sarà il rocker Graziano Romani, fondatore dei Rocking Chairs, ad aprire il cartellone di "Note al Lennon" a Castelnuovo Rangone: giovedì 8 porterà al parco Lennon i brani del suo nuovissimo album "Still Rocking". Al parco Santa Giulia di Monchio di Palagano, sabato 10 e domenica 11 la musica ‘resistente’ di Modena City Ramblers e The Gang più tanti altri gruppi. Musica e atmosfera anche in piazza XX settembre a Modena, grazie a Modenamoremio: domani sera alle 21 il debutto con "SoleDonne" e un ricco cast al femminile.

s. m.