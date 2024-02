Raffica di controlli. Patenti ritirate

Patenti ritirate, sanzioni e mezzi sequestrati per mancanza di assicurazione. Giornata di controlli e inseguimenti per gli agenti della Polizia Locale dell’Unione del Sorbara. Questo il risultato di svariate attività di controllo nei territori di Nonantola, Bomporto, Bastiglia e Ravarino che hanno tenuto impegnato sabato scorso gli agenti della Polizia Locale dell’Unione Comuni del Sorbara. Ad un italiano di 42 anni, non arrestatosi all’alt a Bomporto e rincorso fino Modena, è stato contestato l’eccesso di velocità ed è stata ritirata la patente di guida con decurtazione di 13 punti. A Ravarino anche qui, dopo un breve inseguimento, fermata una vettura con 4 persone a bordo, dal cui controllo è emerso che il veicolo non era stato sottoposto a revisione, mentre uno dei passeggeri è stato segnalato alla Prefettura di Modena perché in possesso di circa 10 gr di hashish per uso personale.